सोमवार, 29 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Zubeen Garg's wife Garima Saikia Garg raised questions regarding his death
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुवाहाटी , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (16:19 IST)

Zubeen Garg की पत्‍नी गरिमा बोलीं- हम जानना चाहते हैं कि जुबिन के अंतिम क्षणों में क्‍या हुआ?

Zubeen Garg's wife Garima Saikia Garg raised questions regarding his death
Zubeen Garg's death case : जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने सोमवार को कहा कि परिवार जानना चाहता है कि जुबिन के अंतिम क्षणों में ऐसा क्या हुआ था जिससे उनकी मृत्यु हो गई और इसकी उचित जांच होनी चाहिए। गरिमा ने यहां गायक की मृत्यु के ग्यारहवें दिन होने वाले अनुष्ठानों के बाद कहा, हम जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ और यह लापरवाही कैसे हो सकती है? हम जवाब चाहते हैं। गरिमा ने कहा कि जो लोग उनके साथ नौका पर (उनकी मृत्यु से पहले) और घटना स्थल पर थे, उन्हें इसका उत्तर देना होगा।
 
गरिमा ने कहा, जब उन्हें पता था कि जुबिन तैरने की हालत में नहीं हैं, तो उन्हें पानी से क्यों नहीं निकाला गया? वे ऐसा कर सकते थे। उन्होंने बताया कि जुबिन के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा को पता था कि उनको पानी या आग के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ सकता है।
 
गरिमा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए! मैं उचित जांच और हमारे सभी सवालों के जवाब चाहती हूं। मुझे जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि परिवार को उम्मीद थी कि जुबिन के साथ गए लोग उनका ध्यान रखेंगे लेकिन अब हमें एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।
 
जुबिन द्वारा निर्धारित दवाएं लेने के सवाल पर गरिमा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने दवाएं ली थीं या नहीं, लेकिन जब वह सिंगापुर गए थे तो यहां से उनकी दवाएं उनके साथ भेजी गई थीं। उन्होंने कहा, अगस्त 2024 में दौरा पड़ने के बाद से वह केवल एक दवा लेते थे और मैंने यह सुनिश्चित किया था कि वे जहां भी जाएं, चाहे घर में हों, कार में हों या स्टूडियो में, उनकी दवाएं वहां मौजूद हों।
 
गरिमा ने कहा कि उन्हें अभी तक गायक का मोबाइल फोन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जुबिन ने घटना के एक दिन पहले उनसे बात की थी और नौका यात्रा की योजना के बारे में कुछ नहीं बताया था। गरिमा ने कहा, वह आमतौर पर इन चीजों को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे और मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। शायद उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।
 
उन्होंने कहा कि जुबिन के शब्दों से उन्हें ताकत मिलती थी, क्योंकि वह हमेशा कहते थे कि वह एक बाघ हैं और इसलिए मुझे भी मुश्किल समय में एक बाघिन बनना चाहिए। गरिमा ने शोक संतप्त परिवार को अपार समर्थन और सबलता प्रदान करने के लिए पूरे राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

I Love Muhammad का पोस्टर गिरिराज सिंह के हैंडल से शेयर हुआ, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

I Love Muhammad का पोस्टर गिरिराज सिंह के हैंडल से शेयर हुआ, सोशल मीडिया पर मचा बवालI Love Muhammad कैंपेन को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है। देश के कई राज्यों इसे लेकर हिंसा भी हो चुकी है। इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है। हालांकि, गिरिराज सिंह ने 'आई लव मोहम्मद' वाले पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा कि जय सनातन,जय महादेव।

लद्दाख में क्‍यों हुआ आंदोलन, कांग्रेस ने बताया यह कारण

लद्दाख में क्‍यों हुआ आंदोलन, कांग्रेस ने बताया यह कारणLadakh Andolan case : कांग्रेस ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों और केंद्र सरकार के विश्वासघात के कारण लद्दाख में आंदोलन हुआ। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) के अध्यक्ष तारिक कर्रा ने कहा, यह आंदोलन भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए झूठे वादों का नतीजा है। उन्होंने (संविधान की) छठी अनुसूची का वादा किया था। यह आंदोलन पिछले 5 वर्षों में किए गए विश्वासघात और वादों को पूरा न करने के खिलाफ है।

करूर रैली भगदड़ पर अन्नामलाई ने दिया बड़ा बयान, क्या एक्टर विजय के समर्थन में है BJP

करूर रैली भगदड़ पर अन्नामलाई ने दिया बड़ा बयान, क्या एक्टर विजय के समर्थन में है BJPतमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को रैली भगदड़ में भाजपा एक्टर विजय के समर्थन में उतर आई है। भाजपा नेता अन्नामलाई ने हादसे पर बात करते हुए कहा कि यह विजय की गलती नहीं है। राज्य की पुलिस और खुफिया विभाग का काम है कि वह भीड़ का अनुमान लगाए। इसके अनुसार ही पुलिस बल को पर्याप्त रूप से तैनात करे।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमला

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमलाRahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। गांधी की यह टिप्पणी लेह में हुई हिंसा के मद्देनजर आई है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया है और राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है।

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डा

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डाविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया के सामने अपनी करतूतों का चिट्ठा खुलते देख पाकिस्तान तिलमिला गया।

और भी वीडियो देखें

भोजपुरी सिनेमा के सुनहरे दिनों की याद दिलाती फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा'

भोजपुरी सिनेमा के सुनहरे दिनों की याद दिलाती फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा'Bhojpuri film 'Aapan kahaye wala ke ba' : भोजपुरी फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा' में कहानी और गीत-संगीत इतने शानदार हैं कि दर्शक न सिर्फ देखते-सुनते हैं, बल्कि खुद से जुड़ाव भी महसूस करते हैं। दरअसल यह घर-घर की कहानी और कमोबेस हर आदमी का देखा-भोगा यथार्थ है। भोजपुरी फिल्मों की स्थापित अवधारणा को चुनौती देती इस फ़िल्म में गीत-संगीत जान है। सभी गीत मनोज भावुक ने लिखे हैं।

अब महाराष्‍ट्र के अहिल्यानगर पहुंचा आई लव मुहम्‍मद विवाद, मचा बवाल, पुलिस ने भांजी लाठियां, 30 लोग हिरासत में

अब महाराष्‍ट्र के अहिल्यानगर पहुंचा आई लव मुहम्‍मद विवाद, मचा बवाल, पुलिस ने भांजी लाठियां, 30 लोग हिरासत मेंआई लव मुहम्‍मद का विवाद अब महाराष्‍ट्र के अहिल्यानगर तक पहुंच गया है। यहां कुछ लोगों ने रंगोली में आई लव मुहम्‍मद लिख दिया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने आई लव मुहम्‍मद की एक रंगोली तैयार की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे मुहम्‍मद पैगंबर का अपमान समझा और बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए

बरेली हिंसा मामले में क्या है तौकीर रजा के खिलाफ FIR में, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है

बरेली हिंसा मामले में क्या है तौकीर रजा के खिलाफ FIR में, आज शहर का माहौल बिगाड़ना हैBareilly violence case: उत्तर प्रदेश में बरेली हिंसा के मुख्‍य आरोपी तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कई सनसनीखेज बातें दर्ज हैं। तौकीर इस मामले में आरोपी नंबर वन है और पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। एफआईआर के मुताबिक सिपाहियों के डंडे छीने गए, पेट्रोल बम फेंके गए, जिससे कई पुलिसकर्मी झुलस गए। धारदार हथियारों से किए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए।

PoK में आसिम मुनीर की फौज ने दागी लोगों पर गोलियां, शहबाज शरीफ के विरोध में भड़का विद्रोह

PoK में आसिम मुनीर की फौज ने दागी लोगों पर गोलियां, शहबाज शरीफ के विरोध में भड़का विद्रोहपाकिस्‍तान अब अपने ही लोगों पर गोलियां दागने से बाज नहीं आ रहा है। खबर है कि पीओेके में पाकिस्‍तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की फौज ने लोगों पर गोलियां दागीं हैं। दरअसल, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह भड़क उठा है। यहां के लोग शहबाज शरीफ सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

एक बूढ़ी मां की पुकार सुन भावुक हुए CM योगी, कैंसर पीड़ित बेटे को भिजवाया अस्पताल

एक बूढ़ी मां की पुकार सुन भावुक हुए CM योगी, कैंसर पीड़ित बेटे को भिजवाया अस्पतालChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोमवार को एक कैंसर पीड़ित बेटे की बूढ़ी मां ने अपनी तकलीफ़ बताई जिसे सुनकर योगी आदित्यनाथ द्रवित हो गए और तत्काल बेटे को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि उसके जवान बेटे को कैंसर हो गया है और निर्धनता की वजह से वह उसका इलाज नहीं करा पा रही है। महिला ने बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com