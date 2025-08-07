काम हो गया है! पत्नी की खौफनाक साजिश, प्रेमी की मदद से कान में कीटनाशक डालकर पति को मारा, इस तरह खुला राज

Telangana crime news: पति की हत्या करने वाली मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी के अलावा कई और पत्नियां भी इस सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने अवैध संबंधों के लिए अपने पतियों को रास्ते से हटा दिया। तेलंगाना के करीमनगर में तो पत्नी ने पति को मारने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी की मदद से पति को कान में कीटनाशक डालकर मार डाला।

इस तरह बने अवैध संबंध : यह मामला तेलंगाना के करीमनगर का है। मरने वाले की पहचान संपत के रूप में हुई है। संपत एक लाइब्रेरी में सफाईकर्मी था और शराब का आदी था। बताया जाता है कि वह शराब के नशे में अक्सर पत्नी रामादेवी से झगड़ा करता था। रामा नाश्ते की दुकान चलाती थी, उससे प्राप्त आय से ही वह बच्चों का भरण-पोषण करती थी। दुकान पर ही रामादेवी की मुलाकात राजय्या से हुई। धीरे-धीरे रामा राजय्या की ओर आकर्षित हुई और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसी बीच, पति के रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर रामादेवी ने उससे छुटकारा पाने का मंसूबा बना लिया।

फिर शुरू हुई पति को रास्ते हटाने की साजिश : शातिर दिमाग रामादेवी ने पति को ठिकाने लगाने के लिए यूट्‍यूब पर अलग-अलग वीडियो देखे। कई वीडियो देखने के बाद उसने पति को कान में कीटनाशक डालकर मारने की योजना बनाई। इस योजना में प्रेमी राजय्या ने पूरा साथ दिया।

घटना वाली रात राजय्या और उसके दोस्त श्रीनिवास ने संपत को बॉम्माकल फ्लाईओवर के पास शराब पीने के बहाने बुलाया। तीनों ने पहले जमकर शराब पी, फिर नशे की हालत में संपत जमीन पर गिर गया। राजय्या को इसी मौके का इंतजार था। उसने संपत के कान में कीटनाशक डाल दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संपत की मौत के बाद राजय्या ने रामादेवी को फोन कर सूचना दी कि काम हो गया है।

पुलिस को इस तरह हुआ शक : घटना के अगले दिन रामादेवी ने खुद ही पुलिस थाने जाकर संपत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक अगस्त को पुलिस ने संपत का शव बरामद कर लिया। जब शव के पोस्टमार्टम की बात आई तो रामादेवी और राजय्या ने एक सुर में पोस्टमार्टम कराने का विरोध किया। इससे पुलिस को शक हुआ। मृतक के बेटे ने भी मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस से जांच की मांग की।

इसके बाद पुलिस ने फोन कॉल, लोकेशन ट्रैकिंग और CCTV फुटेज की जांच की तो मामले का एक एक कर खुलासा होने लगा। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala