दुष्कर्म आरोपी के तर्क पर क्यों भड़के जज, जानिए क्या है मामला...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता के चरित्र को उसके खिलाफ हथियार नहीं बनाया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे जज उस समय भड़क गए जब आरोपी ने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह खुद पहले भी इसी तरह के आरोपों पर मामला दर्ज करा चुकी है, जिसमें आरोपी बरी हो चुका है। आरोपी का दावा था कि महिला ने खुद कहा था कि वह शारीरिक संबंध के लिए पैसे की मांग करती है। दुष्कर्म के आरोपी ने याचिका लगाकर अपने ऊपर दर्ज दुष्कर्म का मुकदमा रद्द करने की मांग की थी।
आरोपी के वकील को बीच में ही रोकते हुए जज ने कहा कि किसी भी महिला का चरित्र चाहे कितना भी दागदार क्यों हो, किसी को दुष्कर्म की इजाजत नहीं देता। आरोपी के तर्क पर भड़के जज ने कहा कि कोई महिला पैसे के बदले भी किसी व्यक्ति के साथ जाती है तो भी उसके साथ दुष्कर्म अपराध ही रहेगा।
शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे लगभग 8 लाख रुपये ले लिए और 10 लाख और मांगे। साथ ही धमकी दी कि यदि वह राशि नहीं देती है तो वह उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल कर देगा। आरोपी एक विवाहित व्यक्ति है।
Edited By : Chetan Gour