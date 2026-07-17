पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत

यह हादसा सुबह करीब 7 बजे कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे क्रॉसिंग पर उस समय हुआ। फाटक पर स्कूली बच्चों को ले जा रही कार रेल पटरी पार कर रही थी तभी एक लोकल ट्रेन ने वाहन को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे के समय फाटक खुला हुआ था।

टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में वैन में सवार 2 मासूमों और पास ही खड़े एक बुजुर्ग साइकिल सवार की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त वैन में 8 लोग सवार थे।

रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेट मैन हिरासत में

मामले की जांच के आदेश

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय नागरिक प्रशासन के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। रेलवे प्रशासन ने इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।