पश्चिम बंगाल उपचुनाव: कौन थे चंद्रनाथ रथ, जिनकी मां को भाजपा ने नंदीग्राम से दिया टिकट?

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया। पार्टी ने नंदीग्राम से हासिरानी रथ और रेजिनगर से शाखारव सरकार और को उम्मीदवार बनाया है। हासिरानी रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की मां हैं।

कौन थे चंद्रनाथ रथ?

शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ पहले वायुसेना में थे। वायुसेना से VRS लेने के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। 2019 में जब सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, तभी चंद्रनाथ रथ उनकी टीम में शामिल हुए। जब सुवेंदु टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए तो चंद्रनाथ रथ का परिवार भी भाजपा में शामिल हो गया। चंद्रनाथ शुभेंदु के सबसे विश्‍वासपात्र लोगों में से एक थे। 6 मई की रात उनकी 24 परगना जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

टीएमसी ने किसे मैदान में उतारा?

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम उपचुनाव के लिए पूर्व शिक्षिका संचिता प्रधानी डे को उम्मीदवार बनाया है। रेजीनगर से तृणमूल ने रबिउल आलम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है।



ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने नंदीग्राम सीट से मोहम्मद एतेशामुल हक को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मुर्शिदाबाद की रेजीनगर सीट से सफीउद्दीन शेख चुनाव लड़ेंगे।

गौरतलब है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी। नियम के मुताबिक उन्होंने नंदीग्राम सीट खाली कर दी। इसी कारण उपचुनाव हो रहा है।