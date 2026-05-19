धामी सरकार का बड़ा ऐलान, न्‍यूनतम वेतन में की बढ़ोतरी, जानिए कब से हुआ लागू?

Increase in wages of workers : श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। श्रमिकों के न्‍यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की यह नई दरें 1 अप्रैल से 2026 से लागू हो गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कार्य करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। इसके साथ ही ओवरटाइम और बोनस को लेकर भी आदेश दिया गया है।

श्रम सचिव ने श्रमिकों से अपील की है कि किसी प्रकार के अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही अफवाहों को एक-दूसरे से साझा करें। राज्य सरकार ने सीमावर्ती राज्यों से ज्यादा न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है। प्रदेश के लाखों श्रमिकों के लिए यह फैसला आर्थिक राहत और बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी राहत माना जा रहा है।

Edited By : Chetan Gour