बुधवार, 24 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. uksssc paper case sit to investigate graduate level exam paper case will submit report to government
Written By
Last Modified: देहरादून , बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (18:39 IST)

UKSSSC Paper Case मामला, एसआईटी करेगी स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले की जांच

हाईकोर्ट के रिटायर जज करेंगे एसआईटी जांच की निगरानी

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission
बीते रविवार को सम्पन्न उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सामने आई शिकायतों की जांच एसआईटी करेगी। यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर जज के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने बुधवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुचिता के साथ ही अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरी है।

इसी क्रम में गत रविवार को सम्पन्न परीक्षा में सामने आई शिकायतों की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा कराई जाएगी। उक्त एसआईटी का कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जांच निष्पक्ष ढंग से हो इसके लिए यह भी एसआईटी जांच की निगरानी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी।
सेवानिवृत्त जज और एसआईटी सभी जिलों में जाएंगे, इस दौरान कोई भी व्यक्ति उन तक परीक्षा से संबंधित तथ्य और सूचना दे सकता है। उन्होंने बताया कि जांच एक माह में सम्पन्न की जाएगी, तब तक के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही विवादों के केंद्र में स्थित हरिद्वार के परीक्षा केंद्र पर जिस भी व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए छात्रों का हित सबसे ऊपर है। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि छात्रों और आमजन का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बना रहे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधिपरमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तेंमोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलाव

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलावfine if caste is written on vehicles in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने और वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी यह आदेश 16 सितंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथरावदेश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

और भी वीडियो देखें

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमत

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमतबीएसए मोटरसाइकिल्स ने ग्राहकों को नवरात्र के अवसर पर विशेष ऑफर के तहत पहले 500 ग्राहकों को गोल्ड स्टार 650 मोटरसाइकिल पुरानी कीमत पर देने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि ऑफर के तहत वह वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में हालिया बदलाव के बाद बढ़ी हुई कीमत का भार खुद वहन करेगी। साथ ही पहले 500 ग्राहकों को एक विशेष सीमित संस्करण एक्सेसरी किट भी मिलेगी।

UNGA80 : लेबनानी सह-अस्तित्व मॉडल का समर्थन करने का आग्रह

UNGA80 : लेबनानी सह-अस्तित्व मॉडल का समर्थन करने का आग्रहलेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ़ आऊन ने कहा है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ लोग धर्म के नाम पर हत्याएँ करते हैं और लोग मारे जाते हैं, ऐसे में उनका देश, सह-अस्तित्व की गारंटी देने वाले संविधान का एक अद्वितीय मॉडल पेश करता है। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से, लेबनान के इस समावेशी मॉडल का समर्थन का आग्रह भी किया।

गौ-हत्या पर मध्यप्रदेश में सख्त कानून, कांग्रेस के आरोप पर CM डॉ. मोहन यादव का पलटवार, गाय को परेशान करने वाले को होगी जेल

गौ-हत्या पर मध्यप्रदेश में सख्त कानून, कांग्रेस के आरोप पर CM डॉ. मोहन यादव का पलटवार, गाय को परेशान करने वाले को होगी जेलकांग्रेस ने गौ-मांस के टैक्स को लेकर मध्यप्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस आरोप पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने 24 सितंबर को बालाघाट के कटंगी में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी मान्यता है गाय में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। हम गौ-हत्या की सोच भी नहीं सकते। कांग्रेसियों का गौमाता से कोई लेना देना नहीं। वह तो गौमाता के हत्यारों की रिश्तेदार है। उसने ही दशकों पहले करपात्री महाराज और साधु संतों पर गोलियों तक चलवाईं। कांग्रेस ने अपना गाय-बछड़े का चुनाव चिन्ह बदलकर पंजा कर दिया। कांग्रेस के इस पाप को जनता कभी माफ नहीं करेगी।

जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 : COP30 की ओर बढ़ते कदम

जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 : COP30 की ओर बढ़ते कदमदक्षिण एशिया में बाढ़, उत्तरी अमेरिका में जंगल की आग और योरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने वैज्ञानिकों की वर्षों पुरानी चेतावनी को और पुख़्ता कर दिया है : जलवायु परिवर्तन की रफ़्तार, राजनीतिक प्रतिक्रिया से कहीं ज़्यादा तेज़ है। इसी पृष्ठभूमि में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश, यूएन महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान, जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, ताकि दुनियाभर के देश, नवम्बर में ब्राज़ील में होने वाले COP30 से पहले अपने संकल्प मज़बूत करें।

संस्थापक सिद्धान्तों का पालन करें और 'एकजुटता के साथ बेहतर बनें'

संस्थापक सिद्धान्तों का पालन करें और 'एकजुटता के साथ बेहतर बनें'संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में सदस्य देशों को, दुनिया के लोगों को यह दिखाना होगा कि यह संगठन क्यों महत्वपूर्ण है और आने वाले दशकों में इसके संस्थापक सिद्धान्तों का पालन करना होगा। महासभा अध्यक्ष

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com