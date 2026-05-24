वाराणसी में नमो घाट पर पर्यटक की हत्‍या, सुरक्षा गार्डों ने पीट-पीटकर ली जान, जानिए क्‍या है मामला?

उत्‍तर प्रदेश में वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर एक सैलानी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुरक्षा गार्डों ने एक पर्यटक की पीट-पीट कर हत्या कर दी। घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। खबरों के मुताबिक, घाट पर सोनभद्र से घूमने आए 2 भाइयों की गार्डों से बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर करीब एक दर्जन की संख्‍या में आए गार्डों ने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई में गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्‍पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई।





मारपीट के दौरान राजेंद्र उर्फ चिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को अस्‍पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चिंटू अपने घर का इकलौता कमाने वाला था और सब्जी बेचकर पूरे परिवार का खर्च चलाता था।





इस मामले में एसीपी विजय प्रताप का कहना है कि वाराणसी के नमो घाट पर तैनात निजी गार्ड से किसी मामले को लेकर युवकों की कहासुनी हुई थी और इसके बाद मारपीट हुई। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही हैं।

Edited By : Chetan Gour