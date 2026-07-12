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टोरंटो स्ट्रीट फेस्टिवल के पास गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, कई घायल, हमलावर की तलाश जारी
कनाडा के टोरंटो शहर में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के पास हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना शनिवार को साल्सा ऑन सेंट क्लेयर (Salsa on St. Clair) फेस्टिवल के पास हुई। पुलिस ने शुरुआती जानकारी में इलाके में सक्रिय हमलावर (Active Shooter) की चेतावनी जारी की थी। टोरंटो पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्ध की तलाश जारी है।बाद में अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है।
पांच लोग गोलियों से घायल मिले
टोरंटो पुलिस के मुताबिक, सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट और अर्लिंगटन एवेन्यू के चौराहे के पास पांच लोग गोली लगने से घायल अवस्था में मिले। यह स्थान उसी इलाके में है, जहां लैटिन संस्कृति पर आधारित Salsa on St. Clair Festival आयोजित किया जा रहा था। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे तत्काल घटनास्थल से दूर रहें और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।
टोरंटो पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,
"कृपया तुरंत इस क्षेत्र से दूर रहें और पुलिस के सभी निर्देशों का पालन करें।" बाद में पुलिस ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमलावर की पहचान नहीं, जांच जारी
पुलिस ने बताया कि फिलहाल संदिग्ध हमलावर या गिरफ्तारी को लेकर कोई विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
ओंटारियो के प्रीमियर ने जताया दुख
ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वह इस "बेमतलब हिंसा" से बेहद दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस गोलीबारी में दो लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। उन्होंने पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
कुछ हफ्ते पहले मॉन्ट्रियल में भी हुई थी गोलीबारी
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ सप्ताह पहले ही कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में भी गोलीबारी की घटना हुई थी। उस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत दो लोगों की मौत हुई थी। बाद में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया था।
चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर तैरने लगे सैकड़ों सांप, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
China flood news : चीन के ग्वांग्शी प्रांत में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। चीन के कई इलाकों में हो रही भीषण बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच सांपों को लेकर भी दहशत फैल गई। दरअसल एक बांध टूटने से पानी के तेज प्रवाह में एक फार्म से करीब 900 सांपों का झुंड बाहर निकलकर भागने लगा। इन भागते सांपों का रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ग्रामीणों को आगाह किया कि अगर उन्हें अपने घरों में कोई सांप मिले तो वे उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें।
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कनाडा के टोरंटो शहर में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के पास हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना शनिवार को साल्सा ऑन सेंट क्लेयर (Salsa on St. Clair) फेस्टिवल के पास हुई। पुलिस ने शुरुआती जानकारी में इलाके में सक्रिय हमलावर (Active Shooter) की चेतावनी जारी की थी। टोरंटो पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्ध की तलाश जारी है।बाद में अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है।
चीन के मिसाइल परीक्षण से किन देशों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी
इसी महीने चीनी नौसेना ने दक्षिण प्रशांत महासागर में एक मिसाइल का परीक्षण किया। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक परमाणु पनडुब्बी ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मिसाइल दागी, जिसमें नकली हथियार (डमी वॉरहेड) लगा हुआ था। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों ने इस परीक्षण की तुरंत कड़ी आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि चीन का यह परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति को अस्थिर करने वाला है। जापान ने चीन से अपने कदमों पर फिर से विचार करने के लिए कहा।
Strait of Hormuz Crisis : तेल-गैस की सप्लाई पर फिर खतरा, होर्मुज किया बंद तो ईरान पर टूट पड़ा अमेरिका, कंटेनर जहाज पर भी हमला
मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर किया जोरदार प्रहार, बोले- रामभक्तों के खून से सना है सपा का इतिहास
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जब भी मौका मिला, कांग्रेस और सपा ने भारतीय मानबिंदुओं पर कुठाराघात किया है। सपा का इतिहास रामभक्तों के खून से सना हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में रहते सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्रीराम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया। ये दोनों पार्टियां जाति के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करती हैं। इनसे आमजन को सतर्क रहना होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, मध्यप्रदेश सरकार देगी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड
Chief Minister Dr. Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'मध्यप्रदेश युवा कॉन्क्लेव-2026' में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ परस्पर संवाद किया। उन्होंने युवाओं के उत्थान और जनजागरूकता के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के योगदान को सराहा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के डिजिटल इंफ्ल्यूएंसर्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'डिजिटल कंटेंट अवॉर्ड' प्रदान किए जाने की घोषणा भी की।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
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