TMC में बगावत के बीच सायोनी घोष पर सबकी नजर, ममता की सबसे करीबी सांसद क्यों बनीं चर्चा का केंद्र?

ALSO READ: क्या TMC और NCP लौटेंगे कांग्रेस में? BJP के खिलाफ महागठबंधन 2.0 बताया जा रहा है कि लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसदों में से 19 सांसदों के बागी खेमे में जाने के दावे के बाद ममता बनर्जी समर्थक सांसदों की संख्‍यां 9 सांसदों तक सिमट सकता है। हालांकि ममता समर्थक खेमे ने इस सूची पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेता-सांसद दीपक अधिकारी (देव) अभी भी पार्टी के साथ हैं। इधर टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने भी आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में पार्टी सांसदों की संख्या घटकर 10 रह गई।

कौन हैं सायोनी घोष?

सायोनी घोष एक एक्ट्रेस, सिंगर और राजनीतिज्ञ हैं। सयानी ने मात्र 17 साल उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने साल 2010 में टेलीफिल्म 'इच्छे दाना' से बंगाली इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म 'नोटोबोर नोटआउट' थी। इसके बाद सयानी ने 'शोतरु', 'कनामाची', 'अंतराल', 'एकला चलो', 'अमर सहोर', 'बिटनून', 'मैयर बिये' और 'राजकहिनी' जैसी फिल्मों में काम किया।

सायोनी का राजनीतिक करियर

ममता ने दी थी अपनी सीट

सायोनी अक्सर ममता की सफेद साड़ी-चप्पल स्टाइल फॉलो करती हैं। वे भी खुद को “ममता दीदी” की अनुयायी बताती हैं। ममता बनर्जी ने कभी सायोनी के लिए अपनी पुरानी जादवपुर सीट कुर्बान की थी। हाल ही में विधानसभा चुनावों में भी सायोनी ने तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में जमकर प्रचार किया। हालांकि पार्टी की करारी हार के बाद वो भी हताश हो गई।

edited by : Nrapendra Gupta