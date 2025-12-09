सोशल मीडिया सूचना, संवाद और जनभागीदारी का सशक्त माध्यम : CM धामी
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट–2025 में कंटेंट क्रिएटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया आज सूचना, संवाद और जनभागीदारी का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। हमारे कंटेंट क्रिएटर्स भी राज्य के विकास में बड़ा योगदान दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- देहरादून में आयोजित उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट–2025 में सम्मिलित होकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल उद्यमी, व्लॉगर्स तथा युवा इंफ्लुएंसर्स से संवाद किया।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा जनकल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने व शासन को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सोशल मीडिया आज सूचना, संवाद और जनभागीदारी का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है।
यमुना तीर्थ स्थल का पुनरुद्धार : एक अन्य पोस्ट में धामी ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में कालसी क्षेत्र में यमुना तीर्थ स्थल का भव्य पुनरुद्धार कार्य किया जा रहा है। यह पुनरुद्धार न केवल आस्था और परंपरा को नई ऊर्जा देगा, बल्कि आध्यात्मिक पर्यटन को भी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala