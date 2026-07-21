सिक्किम टनल हादसा: मीथेन गैस रिसाव और भूस्खलन से 7 की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तहत इस टनल का निर्माण किया जा रही है। इसका निर्माण पटेल इंजीनियरिंग, NHPC की परियोजना के लिए कर रही है। मीडिया खबरों के अनुसार, टनल में अभी भी 27 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें से 21 कर्मचारी पटेल इंजीनियरिंग के है, जबकि 6 NHPC के बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सुरंग में फंसे हुए लोगों की संख्‍या की पुष्‍टि नहीं की है।

भूस्खलन होने के बाद टनल के भीतर जाने वाला रास्ता मलबा गिरने से बंद हो गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक बयान में कहा कि मृतकों के शवों को सिंगटम जिला अस्पताल, एसटीएनएम अस्पताल (गंगटोक) और नामची जिला अस्पताल ले जाया गया है। NDRF, SDRF, जिला पुलिस और फायर सर्विस की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। पश्चिम बंगाल से भी एक विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई गई है।

जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण राहत अभियान बेहद कठिन बना हुआ है। कई बचावकर्मियों की हालात गैस के कारण खराब हो गई है। टनल के अंदर मीथेन गैस होने की संभावना है।