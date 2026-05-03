रील बनाने का जुनून बना जानलेवा, 60 फुट टंकी हादसे में 1 की मौत, 16 घंटे बाद सेना के हेलीकॉप्टर से बचाए गए बच्चे



#WATCH | Indian Air Force tweets, "On a request from state government authorities, an IAF Mi 17 V5 of Central Air Command (CAC) was deployed to rescue two stranded children, who were stuck on top of a water tank in Sidharth Nagar in Gorakhpur, Uttar Pradesh. The children were… pic.twitter.com/iPo5qxrXLU — ANI (@ANI) May 3, 2026 बच्चों तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक मशीन मंगाई गई, लेकिन टंकी के आसपास करीब 130 मीटर तक दलदल होने के कारण मशीन वहां तक नहीं पहुंच सकी। इस हादसे में 14 साल के एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टंकी के ऊपर फंसे दो बच्चों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने करीब 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मौके पर डीएम और एसपी समेत पूरी टीम मौजूद रही।बच्चों तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक मशीन मंगाई गई, लेकिन टंकी के आसपास करीब 130 मीटर तक दलदल होने के कारण मशीन वहां तक नहीं पहुंच सकी।

इसके बाद प्रशासन ने बच्चों तक पहुंचने के लिए अस्थायी सड़क बनाने का फैसला किया। रातभर मेहनत कर 100 मीटर से ज्यादा सड़क तैयार भी कर ली गई, लेकिन बारिश ने पूरी कोशिशों पर पानी फेर दिया, जिससे हालात और जटिल हो गए।



आखिरकार गोरखपुर में सेना से संपर्क किया गया। सुबह तड़के सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से महज 9 मिनट में दोनों फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के खतरनाक ट्रेंड्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। Edited by : Sudhir Sharma