उत्तराखंड की गोद में बसा अद्भुत श्री सिद्ध नरसिंह मंदिर: जानिए क्यों है खास?

सीएम धामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, जनपद चम्पावत में स्थित श्री सिद्ध नरसिंह मंदिर आस्था, प्रकृति और पहाड़ी संस्कृति का सुंदर संगम है। यह पावन स्थल घने बांज के जंगलों से घिरा हुआ है, जहां शांत वातावरण के साथ हिमालय की मनोरम चोटियों के दर्शन भी होते हैं। मंदिर में वर्षभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है, जबकि नवरात्रि के अवसर पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन होता है। अपने चम्पावत भ्रमण के दौरान इस भव्य मंदिर के दर्शन अवश्य करें।

जनपद चम्पावत में स्थित श्री सिद्ध नरसिंह मंदिर आस्था, प्रकृति और पहाड़ी संस्कृति का सुंदर संगम है। यह पावन स्थल घने बांज के जंगलों से घिरा हुआ है, जहां शांत वातावरण के साथ हिमालय की मनोरम चोटियों के दर्शन भी होते हैं।



मंदिर में वर्षभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है, जबकि… pic.twitter.com/IfpF9j9t9y — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2026 समुद्र सतह से 2050 मीटर ऊंचाई पर स्थित श्री सिद्ध नरसिंह मंदिर के परिसर से हिमालय का विहंगम दृष्य दिखता है। बांज के घने पेड़ों से घिरा और प्राकृतिक सुदंरता के बीच स्थित इस मंदिर में दर्शन करने क लिये पूरे वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं।



समुद्र सतह से 2050 मीटर ऊंचाई पर स्थित श्री सिद्ध नरसिंह मंदिर के परिसर से हिमालय का विहंगम दृष्य दिखता है। बांज के घने पेड़ों से घिरा और प्राकृतिक सुदंरता के बीच स्थित इस मंदिर में दर्शन करने क लिये पूरे वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं।

यह मंदिर 14वीं सदी में चंद शासकों के समय बना था। इसका पास के गांव में ही एक ताम्रपत्र भी मिला है। 2021 में 22 गांव के लोगों ने बिना किसी सरकारी मदद के यह भव्य मंदिर बनाया है।