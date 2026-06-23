यूपी में पुलिस डॉग मैरी ने सुलझाया ब्लाइंड रेप केस, एसपी ने दिया 10000 का इनाम

Sambhal blind rape case: यूपी के संभल जिले में 5 दिनों से पुलिस के लिए सिर दर्द बने एक 'ब्लाइंड रेप केस' की गुत्थी को पुलिस डॉग मैरी ने चंद मिनटों में सुलझा दिया। घटनास्थल पर मिले एक अदद 'गमछे' की गंध के सहारे मैरी खेतों और जंगलों को चीरती हुई सीधे रेपिस्ट के घर जा पहुंची। इस हैरतअंगेज कामयाबी से खुश होकर संभल के एसपी ने इस 'गोल्ड मेडलिस्ट' डॉग को 10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है।

जंगल में बेहोश मिली थी 6 साल की मासूम

दिल को दहला देने वाली यह वारदात बबराला थाना क्षेत्र की है। बीती 18 जून को एक 6 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद बच्ची घर से करीब 300 मीटर दूर जंगल में लहूलुहान और बेहोशी की हालत में मिली। दरिंदे ने मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उसी रात क्राइम सीन को सील कर दिया। अगले दिन फॉरेंसिक टीम को जांच के दौरान झाड़ियों से एक संदिग्ध 'गमछा' मिला। पुलिस के पास आरोपी का न तो कोई हुलिया था और न ही कोई नाम। केस पूरी तरह 'ब्लाइंड' था, तभी एंट्री हुई पुलिस की स्पेशल डॉग 'मैरी' की।



गंध मिलते ही मैरी का एक्शन

एसपी के निर्देश पर डॉग स्क्वॉड की जर्मन शेफर्ड 'मैरी' को घटनास्थल पर लाया गया। मैरी को जैसे ही वह बरामद हुआ गमछा सूंघने को दिया गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। गंध पकड़ते ही मैरी तेजी से खेतों और पगडंडियों से होते हुए एक खास दिशा में दौड़ पड़ी। पुलिस की टीम मैरी के पीछे-पीछे भाग रही थी। करीब कुछ दूरी तय करने के बाद मैरी सीधे बबराला के ही रहने वाले संदीप नाम के युवक के घर के भीतर घुस गई और वहां जाकर रुक गई। जब मैरी संदीप के घर पहुंची, तो पुलिस को देखकर उसके घरवाले घबरा गए और संदीप के घर पर न होने का बहाना बनाने लगे। लेकिन मैरी की सटीक क्रेडिबिलिटी को देखते हुए पुलिस का शक यकीन में बदल गया।

फिर पुलिस ने दबोच लिया आरोपी

पुलिस की भनक लगते ही संदीप पिछले दरवाजे से खेतों की तरफ भाग निकला था। संदीप के भागने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आखिरकार बबराला-रजपुरा मार्ग पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी संदीप को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ, जिससे साफ है कि वह पुलिस पर हमला करने या खुद को नुकसान पहुंचाने की फिराक में था।

पुलिस ने आरोपी संदीप पर न सिर्फ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की संगीन धाराएं लगाई हैं, बल्कि तमंचा मिलने के बाद उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने संदीप के डीएनए सैंपल और गमछे के रेशों को मैचिंग के लिए लैब भेज दिया है, ताकि कोर्ट में उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। फिलहाल, मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है।

'मैरी' ने पहले भी सुलझाए हैं केस

मैरी कोई आम डॉग नहीं है, बल्कि वह अपने ट्रेनिंग बैच की 'गोल्ड मेडलिस्ट' रही है। अपराधियों को पकड़ने में उसका लोहा हर कोई मानता है। इससे पहले बिलासपुर के घने जंगलों में हुए एक अंधे कत्ल (Blind Murder Case) की गुत्थी को भी मैरी ने ही सुलझाया था। संभल के ही एक अन्य अज्ञात हत्याकांड में मैरी ने हत्यारे के फेंकें हुए हथियार को ढूंढ निकाला था।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala