Bihar Pension Account Crore: पेंशन खाते में आए 759 करोड़ रुपये, बैंक हैरान

सोचा था 1100 रुपए की बुढ़ापा पेंशन निकालेंगे, लेकिन जैसे ही पासबुक प्रिंट हुई, अकाउंटेंट के हाथ-पांव फूल गए... बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन से एक ऐसा हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जिसने बैंक अधिकारियों से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। यहाँ एक बुजुर्ग अपनी वृद्धापेंशन के महज 1100 रुपए निकालने के लिए बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) पहुंचे थे। लेकिन जब उनके खाते का बैलेंस चेक किया गया, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आंकड़ा चमका, उसने सबको सन्न कर दिया। बुजुर्ग के खाते में एक-दो लाख नहीं, बल्कि पूरे 759 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दिख रही थी।

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बुजुर्ग के बेटे ने बताया:

"हम तो हर महीने की तरह इस बार भी बाबूजी की पेंशन के 1100 रुपए लेने गए थे। जब अकाउंटेंट ने अंगूठा लगवाकर बैलेंस चेक किया, तो वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने पासबुक पर जो नंबर प्रिंट किया, उसे हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे। हमें लगा कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत न आ जाए, इसलिए हम तुरंत घबराकर घर लौट आए और गांव वालों को बताया।" जैसे ही यह खबर सरायरंजन इलाके में फैली, बुजुर्ग के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई यह देखने के लिए बेताब था कि आखिर एक झटके में कोई पेंशनभोगी अरबपति कैसे बन गया।

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इस पूरे मामले पर जब संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक (Branch Manager) और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया। बैंक अधिकारियों के मुताबिक, यह कोई जादुई लॉटरी या किसी के द्वारा ट्रांसफर किया गया पैसा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर एक तकनीकी गड़बड़ी (Technical Glitch) या सर्वर एरर का मामला है।

पैसे पर लगा होल्ड : बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग के खाते से किसी भी तरह के लेन-देन (Withdrawal) पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और खाते को 'होल्ड' पर डाल दिया है।

: बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग के खाते से किसी भी तरह के लेन-देन (Withdrawal) पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और खाते को 'होल्ड' पर डाल दिया है। अधिकारियों का बयान: "कई बार सरकारी फंड ट्रांसफर या बैंक के मुख्य सर्वर (Core Banking System) को अपडेट करते समय तकनीकी कोडिंग एरर के कारण इस तरह के डमी या गलत आंकड़े रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। हमारी आईटी टीम इस समस्या को ठीक करने में जुटी है। यह पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है और इसे जल्द ही सिस्टम से हटा दिया जाएगा।"

क्या पहले भी हुए हैं ऐसे मामले?

नसीहत: बैंक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कभी भी आपके खाते में ऐसी कोई अज्ञात या भारी-भरकम राशि दिखाई दे, तो भूलकर भी उसे निकालने या खर्च करने की कोशिश न करें। ऐसा करना कानूनी तौर पर अपराध है। तुरंत इसकी सूचना अपनी नजदीकी बैंक शाखा को दें।