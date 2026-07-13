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Bihar Pension Account Crore: पेंशन खाते में आए 759 करोड़ रुपये, बैंक हैरान
सोचा था 1100 रुपए की बुढ़ापा पेंशन निकालेंगे, लेकिन जैसे ही पासबुक प्रिंट हुई, अकाउंटेंट के हाथ-पांव फूल गए... बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन से एक ऐसा हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जिसने बैंक अधिकारियों से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। यहाँ एक बुजुर्ग अपनी वृद्धापेंशन के महज 1100 रुपए निकालने के लिए बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) पहुंचे थे। लेकिन जब उनके खाते का बैलेंस चेक किया गया, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आंकड़ा चमका, उसने सबको सन्न कर दिया। बुजुर्ग के खाते में एक-दो लाख नहीं, बल्कि पूरे 759 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दिख रही थी।
"पैर तले जमीन खिसक गई" — बुजुर्ग और परिजनों का ग्राउंड स्टेटमेंट
इस चौंकाने वाली घटना के बाद जब पीड़ित बुजुर्ग और उनके बेटे से बात की गई, तो उनकी आंखों में हैरानी और डर साफ दिखाई दे रहा था। ALSO READ: मास्क पहनकर आम यात्री बने मंत्री, कंडक्टर ने छुट्टे न होने पर उतारा; ड्राइवर-कंडक्टर सस्पेंड
बुजुर्ग के बेटे ने बताया:
"हम तो हर महीने की तरह इस बार भी बाबूजी की पेंशन के 1100 रुपए लेने गए थे। जब अकाउंटेंट ने अंगूठा लगवाकर बैलेंस चेक किया, तो वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने पासबुक पर जो नंबर प्रिंट किया, उसे हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे। हमें लगा कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत न आ जाए, इसलिए हम तुरंत घबराकर घर लौट आए और गांव वालों को बताया।" जैसे ही यह खबर सरायरंजन इलाके में फैली, बुजुर्ग के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई यह देखने के लिए बेताब था कि आखिर एक झटके में कोई पेंशनभोगी अरबपति कैसे बन गया।
क्या सच में बुजुर्ग बन गए अरबपति? जानिए बैंक का आधिकारिक पक्ष
इस पूरे मामले पर जब संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक (Branch Manager) और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया। बैंक अधिकारियों के मुताबिक, यह कोई जादुई लॉटरी या किसी के द्वारा ट्रांसफर किया गया पैसा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर एक तकनीकी गड़बड़ी (Technical Glitch) या सर्वर एरर का मामला है।
- पैसे पर लगा होल्ड: बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग के खाते से किसी भी तरह के लेन-देन (Withdrawal) पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और खाते को 'होल्ड' पर डाल दिया है।
- अधिकारियों का बयान: "कई बार सरकारी फंड ट्रांसफर या बैंक के मुख्य सर्वर (Core Banking System) को अपडेट करते समय तकनीकी कोडिंग एरर के कारण इस तरह के डमी या गलत आंकड़े रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। हमारी आईटी टीम इस समस्या को ठीक करने में जुटी है। यह पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है और इसे जल्द ही सिस्टम से हटा दिया जाएगा।"
क्या पहले भी हुए हैं ऐसे मामले?
यह कोई पहली बार नहीं है जब बिहार या देश के किसी हिस्से में ऐसा 'चमत्कार' हुआ हो। इससे पहले भी खगड़िया और कटिहार जिलों में छात्रों और आम लोगों के खातों में करोड़ों रुपये आने के मामले सामने आ चुके हैं, जो बाद में बैंकिंग सॉफ्टवेयर की खामी (System Bug) साबित हुए थे। ALSO READ: TMC पर लड़ाई हुई तेज, ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा दावा, बोले- हम हैं असली टीएमसी, कोर्ट का दिखाया आदेश
नसीहत: बैंक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कभी भी आपके खाते में ऐसी कोई अज्ञात या भारी-भरकम राशि दिखाई दे, तो भूलकर भी उसे निकालने या खर्च करने की कोशिश न करें। ऐसा करना कानूनी तौर पर अपराध है। तुरंत इसकी सूचना अपनी नजदीकी बैंक शाखा को दें।
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TMC पर लड़ाई हुई तेज, ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा दावा, बोले- हम हैं असली टीएमसी, कोर्ट का दिखाया आदेश
West Bengal Politics News : बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी वर्चस्व की लड़ाई के बीच ऋतब्रत बनर्जी गुट को बड़ी कानूनी राहत मिली है। खबरों के अनुसार, अलीपुर अदालत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दायर मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि 22 जून को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद गठित समिति ही तृणमूल कांग्रेस की वैध इकाई है। फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने रविवार को दावा किया कि अदालत ने उनके गुट को ही असली तृणमूल के रूप में मान्यता दी है। ऋतब्रत ने कहा कि अदालत के आदेश की प्रति मिलते ही उसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, इन विधेयकों पर रहेगी नजर, विपक्ष भी कर रहा घेरने की तैयारी
Monsoon Session of Parliament : सरकार ने संसद का मानसून सत्र सत्र शुरू होने से पहले यानी 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खबरों के अनुसार, यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी। इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। जहां विपक्ष नीट परीक्षा लीक और दलों को तोड़ने के मुद्दों को उठा सकता है। वहीं सरकार अपने अहम विधेयक पास कराने की कोशिश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा।
चीन के मिसाइल परीक्षण से किन देशों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी
इसी महीने चीनी नौसेना ने दक्षिण प्रशांत महासागर में एक मिसाइल का परीक्षण किया। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक परमाणु पनडुब्बी ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मिसाइल दागी, जिसमें नकली हथियार (डमी वॉरहेड) लगा हुआ था। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों ने इस परीक्षण की तुरंत कड़ी आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि चीन का यह परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति को अस्थिर करने वाला है। जापान ने चीन से अपने कदमों पर फिर से विचार करने के लिए कहा।
चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर तैरने लगे सैकड़ों सांप, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
China flood news : चीन के ग्वांग्शी प्रांत में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। चीन के कई इलाकों में हो रही भीषण बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच सांपों को लेकर भी दहशत फैल गई। दरअसल एक बांध टूटने से पानी के तेज प्रवाह में एक फार्म से करीब 900 सांपों का झुंड बाहर निकलकर भागने लगा। इन भागते सांपों का रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ग्रामीणों को आगाह किया कि अगर उन्हें अपने घरों में कोई सांप मिले तो वे उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें।
उत्तराखंड और हिमाचल मे भारी बारिश की चेतावनी, तटीय आंध्रप्रदेश में हीटवेव की आशंका
weather update: भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून इस समय बेहद अजीब और असमान व्यवहार कर रहा है। वर्तमान में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्य भारी से अत्यंत भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे हैं, जबकि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी मानसून की भारी कमी बनी हुई है। दूसरी ओर, मौसम विभाग उत्तराखंड और हिमाचल मे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
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दतिया उपचुनाव: भाजपा-कांग्रेस के सामने भीतरघात रोकने की बड़ी चुनौती, डैमेजट कंट्रोल में जुटे सियासी दिग्गज
दतिया विधानसभा उपचुनाव में इस बार मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं है, बल्कि दोनों दलों के लिए अपने-अपने असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधना भी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। दतिया उपचुनाव ने दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद भाजपा ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह पर दांव लगाया है। टिकट वितरण के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों में खुलकर अंसतोष की सुर सुनाई दे रहे है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत से साथ डैमेज कंट्रोल में जुट गए है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
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OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।