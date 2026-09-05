सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर, सपा सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट

2 सितंबर को जिला जज की अदालत द्वारा प्रशासन के पक्ष में फैसला बरकरार रखने के बाद आज सुबह प्रशासन एक्शन में नजर आया। जेसीबी और डंपर मौके पर पहुंचाए गए और मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू की।

प्रशासन ने क्यों लिया बुलडोजर एक्शन?

सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर

सपा सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किया गया। उनके घर के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और अगर कोई किसी तरह की अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।