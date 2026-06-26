सड़क हादसे पर मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की शोक संवेदनाएं

झारखंड के रामगढ़ जिले में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात (आधी रात को) एक अत्यंत दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हुआ। रामगढ़-बोकारो मुख्य मार्ग (NH-23) पर लारी-बरलौंग (बुधबाजार) के समीप एक तेज रफ्तार कोयला लदे ट्रक ने सवारी गाड़ी (वैन) को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस भयावह टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने व्यक्त की गहरी संवेदना

इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अत्यंत भावुक और व्यथित हो उठे। उन्होंने सोशल मीडिया और आधिकारिक माध्यम से दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस घायलों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था और मृतकों के परिजनों की हर संभव सहायता में जुट गए हैं।

रामगढ़-बोकारो मार्ग पर लारी-बरलौंग के पास सड़क हादसे में कल देर रात 7 लोगों के मरने की दुःखद खबर से मन व्यथित है।

मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) June 26, 2026 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि रामगढ़-बोकारो मार्ग पर लारी-बरलौंग के पास सड़क हादसे में कल देर रात 7 लोगों के मरने की दुःखद खबर से मन व्यथित है। मरांग बुरु (संतालों के सर्वोच्च देवता/ईश्वर) दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे।