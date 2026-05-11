सोमवार, 11 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. ramesh-chandra-gupta-appointed-senior-executive-president-international-vaish-federation-rajasthan
Written By
Last Updated :जयपुर , सोमवार, 11 मई 2026 (20:32 IST)

रमेश चंद्र गुप्ता अंतरराष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन राजस्थान के 'वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष' नियुक्त

Ramesh Chandra Gupta Tunga Wala
अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता (तुंगा वाला) को उनकी समाज सेवा और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए 'अंतरराष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन, राजस्थान' के वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से वैश्य समाज और खंडेलवाल समाज में हर्ष की लहर है।
 
समाज बंधुओं ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि वैश्य समाज की एकता और सशक्तिकरण के प्रति गुप्ता की अटूट निष्ठा सर्वविदित है। उनका लंबा अनुभव, दूरदर्शिता और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता न केवल फेडरेशन के लिए, बल्कि पूरे वैश्य समाज के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी।
 
अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कट्टा, कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारी लाल खंडेलवाल एवं गोपाल खंडेलवाल (मथुरा), कार्यालय मंत्री रामकिशोर खूंटेटा, प्रधानमंत्री चंद्र प्रकाश खंडेलवाल, आजीवन संरक्षक हनुमान सहाय ओढ, कृष्ण मोहन खंडेलवाल, ललित खंडेलवाल, राकेश कूलवाल, राम निरंजन खुटेटा, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर रमेश कुमार रावत, पत्रिका प्रभारी राम स्वरूप ताम्बी, राष्ट्रीय युवा संयोजक शरद फरसोईया, भवन संयोजक रमेश चंद्र सौखिया, संयुक्त मंत्री नितिन खंडेलवाल (भरतपुर), पूर्व प्रधानमंत्री राकेश रावत (दिल्ली) व नरेश खंडेलवाल, और 'सुमरूधरा सखी सहेली' की प्रमुख मधु खंडेलवाल समेत अन्य राज्यों के पदाधिकारियों ने भी गुप्ता की नियुक्ति पर बधाई दी है। 
 
तुंगावाला का अभिनंदन, 31 लाख रुपए का दान
अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता (तूंगावाला) के महासभा में 'आजीवन मुख्य संरक्षक' बनने पर समाज के पदाधिकारियों द्वारा उनके निवास पर भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर समाज बंधुओं ने श्री गुप्ता का माल्यार्पण कर, शॉल व साफा पहनाकर सम्मान किया।
इस गरिमामय कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता गुप्ता द्वारा समाज सेवा हेतु की गई दान की घोषणा रही। उन्होंने महासभा के महिला कल्याण कोष में 31 लाख रुपए देने का वचन दिया। अपने इसी संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष ही 5 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन माध्यम से तत्काल महासभा कोष में हस्तांतरित कर दी। गुप्ता द्वारा दान में दी गई राशि का उपयोग समाज के कल्याण में किया जाएगा। इस राशि से मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, जरूरतमंदों के लिए मेडिकल सहायता, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। 
 
अभिनंदन समारोह में मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कट्टा, कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारी लाल खंडेलवाल, कार्यालय मंत्री रामकिशोर खूंटेटा, आजीवन संरक्षकगण हनुमान सहाय ओढ, कृष्ण मोहन खंडेलवाल, ललित खंडेलवाल, राकेश कूलवाल, पत्रिका प्रभारी राम स्वरूप ताम्बी, उपप्रभारी राम बाबू गुप्ता, भवन संयोजक रमेश चंद्र सौखिया एवं संयुक्त मंत्री (भरतपुर) नितिन खंडेलवाल सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। महासभा पत्रिका के मुख्य संपादक राम निरंजन खुटेटा और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर रमेश कुमार रावत ने श्री गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके निरंतर तन-मन-धन के सहयोग और रचनात्मक कार्यों से समाज में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब में AAP को बड़ा झटका, CM भगवंत मान के चाचा और भाई BJP में शामिल

पंजाब में AAP को बड़ा झटका, CM भगवंत मान के चाचा और भाई BJP में शामिलआम आदमी पार्टी (AAP) को सोमवार को एक और बड़ा झटका लगा, जब पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और आलोचक ज्ञान सिंह मान भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब पंजाब में इस महीने नगर निकाय चुनाव होने हैं और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

Heatwave Alert : भीषण गर्मी का टॉर्चर, राजस्थान के बाड़मेर में पारा 47°C के करीब, MP-गुजरात में भी लू का अलर्ट, चारधाम यात्रियों को चेतावनी

Heatwave Alert : भीषण गर्मी का टॉर्चर, राजस्थान के बाड़मेर में पारा 47°C के करीब, MP-गुजरात में भी लू का अलर्ट, चारधाम यात्रियों को चेतावनीउत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहरों में रविवार को सूरज ने आग उगली। इससे तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी जारी की है।

क्या सच में The Simpsons ने कर दी थी Hantavirus की भविष्यवाणी? Time Traveller जैसा ट्वीट भी वायरल! जानिए वायरल दावे का पूरा सच

क्या सच में The Simpsons ने कर दी थी Hantavirus की भविष्यवाणी? Time Traveller जैसा ट्वीट भी वायरल! जानिए वायरल दावे का पूरा सचहर कुछ महीनों में इंटरनेट पर Famous Show The Simpsons को लेकर एक ऐसा दावा अचानक वायरल हो जाता है जो लोगों को चौंका देता है, और इस बार चर्चा में है यह बात कि क्या सच में The Simpsons ने पहले ही Hantavirus जैसी किसी घटना की भविष्यवाणी कर दी थी। X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट तेजी से फैल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि शो के एक पुराने एपिसोड में क्रूज़ शिप पर वायरस आउटब्रेक (Virus Outbreak) जैसा सीन दिखाया गया था, और इसे आज के MV Hondius जहाज से जोड़कर देखा जा रहा है।

NEET 2026 paper leak : पेपर लीक का बड़ा खुलासा! गेस पेपर के 140 सवाल असली परीक्षा के एक्जाम सवालों से मिले, जांच में जुटी SOG

NEET 2026 paper leak : पेपर लीक का बड़ा खुलासा! गेस पेपर के 140 सवाल असली परीक्षा के एक्जाम सवालों से मिले, जांच में जुटी SOGभारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। 3 मई को आयोजित हुई NEET 2026 परीक्षा से पहले राजस्थान में एक कथित 'गेस पेपर' तेजी से वायरल हुआ था। अब जांच एजेंसियों का दावा है कि उस दस्तावेज़ के करीब 140 सवाल असली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते हैं।

राहुल गांधी ने मोदी को बताया Compromised PM, कहा, सोने पर उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं

राहुल गांधी ने मोदी को बताया Compromised PM, कहा, सोने पर उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैंलोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझौता करने वाला बताया। उन्होंने लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं- ये नाकामी के सबूत हैं।

और भी वीडियो देखें

क्या भारत में लगने वाला है 'एनर्जी लॉकडाउन'! मोदी की 7 अपीलों के पीछे की पूरी कहानी

क्या भारत में लगने वाला है 'एनर्जी लॉकडाउन'! मोदी की 7 अपीलों के पीछे की पूरी कहानीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को हैदराबाद में भाजपा की रैली के दौरान देशवासियों से 7 महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। इनमें सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल बचाने, वर्क फ्रॉम होम करने और विदेश यात्राएं टालने जैसी बातें शामिल हैं। सोशल मीडिया पर इसे 'एनर्जी लॉकडाउन' का नाम दिया जा रहा है।

क्या पीएम नरेन्द्र मोदी ने दे दिए संकेत? पेट्रोल-डीजल पर बढ़ सकते हैं 5 रुपए

क्या पीएम नरेन्द्र मोदी ने दे दिए संकेत? पेट्रोल-डीजल पर बढ़ सकते हैं 5 रुपएWest Bengal Election Results: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (10 मई 2026) को हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग (Restraint) की जो अपील की है, उसे बाजार और विशेषज्ञ आने वाले दिनों में कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के संकेत के रूप में देख रहे हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री का यह बयान जनता को मानसिक रूप से तैयार करने और ईंधन खपत कम करने की एक 'एडवाइजरी' जैसा है।

TMC ने 31 सीटों के चुनावी नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कहा- जीत का अंतर कटे हुए वोटों से कम

TMC ने 31 सीटों के चुनावी नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कहा- जीत का अंतर कटे हुए वोटों से कमWest Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक उलटफेर और सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अब हार के लिए तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान TMC ने दावा किया कि SIR की प्रक्रिया के कारण राज्य की कम से कम 31 सीटों के परिणाम सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।

पंजाब में AAP को बड़ा झटका, CM भगवंत मान के चाचा और भाई BJP में शामिल

पंजाब में AAP को बड़ा झटका, CM भगवंत मान के चाचा और भाई BJP में शामिलआम आदमी पार्टी (AAP) को सोमवार को एक और बड़ा झटका लगा, जब पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और आलोचक ज्ञान सिंह मान भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब पंजाब में इस महीने नगर निकाय चुनाव होने हैं और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

योगी सरकार का बड़ा कदम, अब डिग्री कॉलेजों को भी मिलेगी राष्ट्रीय रैंकिंग, गुणवत्ता सुधार पर फोकस

योगी सरकार का बड़ा कदम, अब डिग्री कॉलेजों को भी मिलेगी राष्ट्रीय रैंकिंग, गुणवत्ता सुधार पर फोकसउत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार लगातार नए मानक स्थापित कर रही है। कभी नैक (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल) की रैंकिंग में बी और बी-प्लस ग्रेड तक सीमित रहने वाले प्रदेश के विश्वविद्यालय आज ए++, ए+ और ए ग्रेड हासिल कर देशभर में अपनी नई पहचान बना रहे हैं। अब योगी सरकार का अगला लक्ष्य प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग दिलाना है।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com