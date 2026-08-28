युवा विद्यार्थी मंथन में CM धामी का संवाद, बोले- युवा पीढ़ी के सपनों से बनेगा विकसित उत्तराखंड

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित ‘युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में युवा विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के विचार और सुझाव सुने तथा उनके भविष्य के सपनों और विकसित उत्तराखंड को लेकर उनकी सोच को जाना।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि उत्तराखंड की भावी पीढ़ी सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड के निर्माण को लेकर जागरूक है। उन्होंने कहा कि ‘मेरे सपनों का उत्तराखंड’ प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने विचारों को दिशा और आकार देने का काम किया है।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकसित भारत–विकसित उत्तराखंड’ के संकल्प के साथ प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का फोकस शिक्षा, रोजगार, नवाचार और कौशल विकास के साथ-साथ पर्यटन, कृषि, खेल और तकनीक जैसे क्षेत्रों को मजबूत बनाने पर है।

उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा और उनके सुझाव उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को बेहतर अवसर, आधुनिक शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के सहयोग से उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया जा सकता है।