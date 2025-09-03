पंजाब आपदा प्रभावित राज्य घोषित, बाढ़ से 1400 गांवों में हाहाकार

Punjab Flood News : पंजाब में 23 जिलों के 1400 से ज्यादा गांवों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। वर्षाजन्य हादसों में अब तक 30 लोग मारे जा चुके हैं। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते भगवंत मान सरकार ने राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है।

सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर है। हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण राज्य के 23 जिलों में करीब 2.56 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है ज‍बकि 122 राहत शिविरों में 6582 लोगों को शरण दी गई है।

राज्य में तीन लाख एकड़ खेत डूबे हुए हैं। इनमें ज़्यादातर में धान की फसल थी, जिसकी कटाई कुछ हफ्तों में शुरू होनी थी। पशुधन का भी बहुत नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा।

बाढ़ से गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों के गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही जिला प्रशासन की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी है। यहां स्कूल कॉलेज बंद है।

edited by : Nrapendra Gupta