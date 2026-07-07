क्या शादीशुदा थी सिया गोयल? केतन अग्रवाल हत्याकांड में वॉट्सऐप चैट से खुला बड़ा राज

Ketan Agarwal murder case: पुणे के लोहागढ़ किले की ऊंचाइयों से खाई में धकेलकर मार दिए गए केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक ऐसा सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आया है, जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। केतन अग्रवाल की जिस मंगेतर का ऐसा 'डार्क सीक्रेट' सामने आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डिजिटल सबूतों और डिलीट की गई वॉट्सऐप चैट्स ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की खौफनाक साजिश से पर्दा उठा दिया है।

सगाई से पहले ही सिया ने कर ली थी शादी

14 जून का वो 'नाकाम' खौफनाक प्लान

मुझमें हिम्मत नहीं है, तुम आ जाओ...

पुलिस के हाथ लगी एक डिलीटेड वॉट्सऐप चैट ने इस हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अकेले मर्डर करने में नाकाम रही सिया ने अपने 'पति/प्रेमी' चेतन को मैसेज में लिखा था— मुझमें इसे अकेले करने की हिम्मत नहीं है, तुम भी आ जाओ- हम दोनों मिलकर उसे चट्टान से धक्का दे देंगे। इस एक मैसेज ने साबित कर दिया कि केतन के साथ मोहब्बत का नाटक कर रही सिया अंदर से कितनी बेरहम थी।

साजिश के 7 महीने और खौफनाक अंत

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिया गोयल और चेतन चौधरी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस हर एक डिजिटल सबूत को कोर्ट के सामने पुख्ता तरीके से पेश करने की तैयारी में है। फिलहाल यह पूरा मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन इस बेवफाई और कत्ल की दास्तान ने सबको झकझोर कर रख दिया है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala