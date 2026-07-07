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क्या शादीशुदा थी सिया गोयल? केतन अग्रवाल हत्याकांड में वॉट्सऐप चैट से खुला बड़ा राज
Ketan Agarwal murder case: पुणे के लोहागढ़ किले की ऊंचाइयों से खाई में धकेलकर मार दिए गए केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक ऐसा सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आया है, जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। केतन अग्रवाल की जिस मंगेतर का ऐसा 'डार्क सीक्रेट' सामने आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डिजिटल सबूतों और डिलीट की गई वॉट्सऐप चैट्स ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की खौफनाक साजिश से पर्दा उठा दिया है।
सगाई से पहले ही सिया ने कर ली थी शादी
जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल पहले से शादीशुदा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया ने सगाई से करीब चार महीने पहले ही सह-आरोपी और अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ परिवारों से छिपकर गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी। जब पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन खंगाले, तब जाकर इस 'सीक्रेट मैरिज' का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस को शक है कि इस गुप्त शादी के बाद ही केतन अग्रवाल को अपने रास्ते से हमेशा-हमेशा के लिए हटाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ALSO READ: केतन अग्रवाल मर्डर केस: सगाई से पहले चेतन संग उदयपुर ट्रिप, 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर का खुलासा
14 जून का वो 'नाकाम' खौफनाक प्लान
पुलिस की जांच में सामने आया है कि केतन को मौत के घाट उतारने की पहली कोशिश 14 जून को ही की गई थी। लेकिन ऐन मौके पर सिया गोयल का कलेजा कांप गया और डर के मारे वह पीछे हट गई, जिससे पहला प्लान फेल हो गया। इसके बाद दोनों आरोपियों के बीच लगातार मैसेजेस का आदान-प्रदान हुआ, जिसमें केतन को खत्म करने की नई तारीख और नई साजिश बुनी गई। ALSO READ: कैफे में रची गई साजिश, CCTV से खुली पोल, एक बॉलीवुड फिल्म की तर्ज पर हुआ केतन का मर्डर
मुझमें हिम्मत नहीं है, तुम आ जाओ...
पुलिस के हाथ लगी एक डिलीटेड वॉट्सऐप चैट ने इस हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अकेले मर्डर करने में नाकाम रही सिया ने अपने 'पति/प्रेमी' चेतन को मैसेज में लिखा था— मुझमें इसे अकेले करने की हिम्मत नहीं है, तुम भी आ जाओ- हम दोनों मिलकर उसे चट्टान से धक्का दे देंगे। इस एक मैसेज ने साबित कर दिया कि केतन के साथ मोहब्बत का नाटक कर रही सिया अंदर से कितनी बेरहम थी।
साजिश के 7 महीने और खौफनाक अंत
पुलिस ने पिछले 6 से 7 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री को खंगाला है, जिससे साफ है कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से किया गया 'प्लान्ड मर्डर' था। इसी खौफनाक चैट के बाद 18 जून को दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की चोटी से नीचे धकेल दिया। ALSO READ: पुणे में इंदौर से भी ज्यादा खौफनाक हत्या, सिया ने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की थी मंगेतर केतन की हत्या
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिया गोयल और चेतन चौधरी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस हर एक डिजिटल सबूत को कोर्ट के सामने पुख्ता तरीके से पेश करने की तैयारी में है। फिलहाल यह पूरा मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन इस बेवफाई और कत्ल की दास्तान ने सबको झकझोर कर रख दिया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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