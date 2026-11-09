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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (19:45 IST)

प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश के निष्क्रिय होते ही खत्म हो जाएगी जेडीयू

Prashant Kishor’s big claim regarding the JDU
Published By: चेतन गौड़
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (20:05 IST)
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Prashant Kishor : जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने या निष्क्रिय होने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा और पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जेडीयू टूटने के बाद इसके कई नेता भारतीय जनता पार्टी, कुछ उनकी अपनी पार्टी जन सुराज, और कुछ अन्य राजनीतिक दलों का दामन थाम सकते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति काफी हद तक नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और नेतृत्व के इर्दगिर्द केंद्रित रही है।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने या निष्क्रिय होने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा और पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जेडीयू टूटने के बाद इसके कई नेता भारतीय जनता पार्टी, कुछ उनकी अपनी पार्टी जन सुराज, और कुछ अन्य राजनीतिक दलों का दामन थाम सकते हैं।
प्रशांत किशोर का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति काफी हद तक नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और नेतृत्व के इर्दगिर्द केंद्रित रही है। उन्होंने हाल ही में हुए कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों का हवाला देते हुए भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

प्रशांत किशोर के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। खासकर ऐसे समय में जब राज्य की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका, जेडीयू के संगठनात्मक भविष्य और एनडीए के भीतर राजनीतिक समीकरणों को लेकर लगातार चर्चा होती रही है।
बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा लंबे समय से राजनीतिक सहयोगी रहे हैं। दोनों दलों ने कई बार मिलकर सरकार बनाई है। हालांकि इनके बीच राजनीतिक मतभेद और गठबंधन में बदलाव का इतिहास भी रहा है। एनडीए में रहते हुए जेडीयू और भाजपा के नेताओं ने सरकार और संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाई हैं।

ऐसे में प्रशांत किशोर का मानना है कि यदि जेडीयू का संगठन कमजोर होता है तो भाजपा उसके कुछ नेताओं के लिए स्वाभाविक राजनीतिक विकल्प बन सकती है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जेडीयू के कुछ नेता जन सुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जन सुराज बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
ऐसे में यदि जेडीयू में नेतृत्व का संकट पैदा होता है तो उसके कुछ नेता जन सुराज को विकल्प के रूप में देख सकते हैं। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री और JDU/NDA से जुड़े नेताओं ने प्रशांत किशोर के इस दावे को सिरे से खारिज किया है। मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है कि प्रशांत किशोर के बयान आधारहीन हैं और जेडीयू पूरी तरह एकजुट होकर एनडीए के साथ मजबूत स्थिति में है।
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