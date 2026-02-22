82KM के नमो भारत रूट और सुपरफास्ट मेरठ मेट्रो का PM मोदी करेंगे आगाज

मेरठ से दिल्ली पहुंचाना आसान हो जाएगा। रैपिड ट्रेन अभी तक दिल्ली के अशोक विहार से मेरठ साउथ तक संचालित की जा रही थी। अब यह मेरठ मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक संचालित की जाएगी। 82 किमी की इस दूरी की यात्रा के लिए लोगों को करीब 213 रुपए का किराया चुकाना होगा। Edited by : Sudhir Sharma