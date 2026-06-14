बिहार के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर पथराव और तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात

बिहार के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद रविवार को भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार स्टेशन परिसर में हुई इस घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके चलते कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

रेलवे स्टेशन से सामने आए दृश्यों में घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल देखा गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्टेशन परिसर के विभिन्न हिस्सों में पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. चंद्रशेखर सिंह थियागराजन ने बताया कि प्रशासन को देर रात करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्टेशन परिसर में हंगामा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मामले में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma