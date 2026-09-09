ओडिशा के जंगल में मिले 5 विदेशी ओरंगुटान: वन विभाग ने किया रेस्क्यू, आखिर भारत कैसे पहुंचे ये जीव?
ओडिशा के बालासोर के बिचित्रपुर जंगल में 5 ओरंगुटान मिलने से लोगों में हलचल मच गई। इनमें 2 मादा और 3 नर हैं। इन सभी की उम्र एक साल से कम है। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और सभी को रेस्क्यू कर लिया। ALSO READ: क्यों नहीं हटे उज्जैन के खड़े हनुमान, चमत्कार या कुछ और, क्या है रील्स और वीडियो की हकीकत?
ये ओरांगउटान भोगराई ब्लॉक के बडापाली गांव के पास मिले थे। वे छोटे थे और ज्यादा हिल-डुल नहीं रहे थे, लेकिन सक्रिय थे। उन्हें खाने के लिए भोजन दिया गया। रेस्क्यू किए गए जानवरों की विस्तृत जांच की जा रही है।
अधिकारी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जानवर कहां से आए और बालासोर कैसे पहुंचे। बताया जा रहा है कि इनका प्राकृतिक निवास उष्णकटिबंधीय वर्षावन (Tropical Rainforests) होता है, इसलिए वे खुद चलकर या प्राकृतिक रूप से यहां नहीं आ सकते। ALSO READ: मालदा में गंगा का रौद्र रूप, 150 साल पुराना शिव मंदिर नदी में समाया; 62 गांव पानी में डूबे
Odisha के बालेश्वर में मिले 5 नन्हे Orangutans!— Ruby Arun रूबी अरुण (@arunruby08) September 8, 2026
पर हैरानी की बात ये है कि पाम ऑयल के जंगलों में रहने वाले दुर्लभ और अद्भुत बुद्धिमत्ता वाले ओरांगुटान केवल बोर्नियो और सुमात्रा के जंगलों में पाए जाते हैं जो भारत से 3,000 किमी दूर है.
फिर ये ओरांगुटान ओडिशा के जंगल में कैसे पहुंचे?… pic.twitter.com/qJCsRyND96
प्रशासन की लोगों से अपील
इन विदेशी जानवरों को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो रही है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।
कहां पाए जाते हैं ओरंगटान?
ओरंगुटान इंडोनेशिया और मलेशिया के मूल निवासी 'ग्रेट एप' हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता और लाल-भूरे बालों के लिए जाने जाते हैं। भारत में ओरंगुटान की कोई मूल आबादी नहीं है। ओडिशा के तटीय जंगल में उनका दिखना काफी असामान्य है।