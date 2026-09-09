ओडिशा के जंगल में मिले 5 विदेशी ओरंगुटान: वन विभाग ने किया रेस्क्यू, आखिर भारत कैसे पहुंचे ये जीव?

ये ओरांगउटान भोगराई ब्लॉक के बडापाली गांव के पास मिले थे। वे छोटे थे और ज्यादा हिल-डुल नहीं रहे थे, लेकिन सक्रिय थे। उन्हें खाने के लिए भोजन दिया गया। रेस्क्यू किए गए जानवरों की विस्तृत जांच की जा रही है।

Odisha के बालेश्वर में मिले 5 नन्हे Orangutans!

पर हैरानी की बात ये है कि पाम ऑयल के जंगलों में रहने वाले दुर्लभ और अद्भुत बुद्धिमत्ता वाले ओरांगुटान केवल बोर्नियो और सुमात्रा के जंगलों में पाए जाते हैं जो भारत से 3,000 किमी दूर है.

फिर ये ओरांगुटान ओडिशा के जंगल में कैसे पहुंचे?… pic.twitter.com/qJCsRyND96 — Ruby Arun रूबी अरुण (@arunruby08) September 8, 2026

प्रशासन की लोगों से अपील

इन विदेशी जानवरों को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो रही है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।

कहां पाए जाते हैं ओरंगटान?

ओरंगुटान इंडोनेशिया और मलेशिया के मूल निवासी 'ग्रेट एप' हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता और लाल-भूरे बालों के लिए जाने जाते हैं। भारत में ओरंगुटान की कोई मूल आबादी नहीं है। ओडिशा के तटीय जंगल में उनका दिखना काफी असामान्य है।