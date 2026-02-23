मुकुल रॉय का निधन: टीएमसी के कद्दावर नेता और पूर्व रेल मंत्री नहीं रहे

Mukul Roy Passes Away : पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का देर रात कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उन्होंने रात करीब 1:30 बजे कोलकाता के साल्टलेक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 73 वर्ष के थे।

मुकुल रॉय लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके बेटे सुभ्रांशु रॉय ने इसकी पुष्टि की।

कौन थे मुकुल रॉय

मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। 1998 में तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद रॉय को पार्टी का महासचिव बनाया गया। साल 2006 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और 2009 से 2012 तक सदन में पार्टी के नेता रहे। यूपीए-2 सरकार के दौरान उन्होंने पहले जहाजरानी राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली और बाद में मार्च 2012 में रेल मंत्री बने

2017 में मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2021 के विधानसभा चुनावों में कृष्णानगर उत्तर से भाजपा विधायक चुने गए। हालांकि इसके बाद उनका भाजपा से मोहभंग हो गया और वे वापस ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए।

