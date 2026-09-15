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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated :जयपुर , Tuesday, 15 September 2026 (14:15 IST)

6 महीने में शादी का दावा! जयपुर के मंदिर में बप्पा की मेहंदी पर टूटे कुंवारे, 3 घंटे में 3500 किलो मेहंदी खत्म!

Moti Dungari Ganesh Jaipur
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (14:15 IST)
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Moti Dungri Ganesh Temple: सोशल मीडिया का खुमार किस कदर जमीनी हकीकत को बदल सकता है, इसकी एक बानगी गणेश चतुर्थी से ठीक पहले जयपुर के विश्वप्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में देखने को मिली। गणेश उत्सव के तहत आयोजित होने वाले पारंपरिक 'सिंजारा' (मेहंदी) उत्सव के दौरान एक वायरल रील के दावे ने ऐसा गदर मचाया कि राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक से हजारों कुंवारे युवक-युवतियां जयपुर पहुंच गए।  

क्या था वायरल रील का दावा?  

सिंजारा पर्व से ठीक पहले इंस्टाग्राम पर एक रील तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि मोतीडूंगरी गणेश मंदिर का प्रसाद (बप्पा की मेहंदी) अपने हाथों में लगाने से कुंवारे लोगों की 6 महीने के भीतर शादी हो जाती है। इस दावे ने शादी के इंतजार में बैठे युवाओं को ऐसा आकर्षित किया कि मंदिर परिसर के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा।


3 घंटे में 3500 किलो मेहंदी खत्म, कई किलोमीटर लंबी कतारें  

सोजत (पाली) से मंगवाई गई करीब 3500 किलो मेहंदी को शाम 7:30 बजे वितरित किया जाना तय था। हालांकि, 13 सितंबर की दोपहर से ही लाखों श्रद्धालुओं और कुंवारों की भीड़ जमा होने लगी, जिसके कारण मंदिर प्रशासन को समय से पहले ही शाम 5 बजे से मेहंदी बांटनी पड़ी।  
  • 3 घंटे में खाली हुए स्टॉक : मात्र तीन घंटे के भीतर पूरा 3500 किलो मेहंदी का प्रसाद खत्म हो गया।
  • भारी अफरा-तफरी : भीड़ इतनी प्रचंड थी कि मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। धक्का-मुक्की के माहौल में महाराष्ट्र से आई एक महिला श्रद्धालु बेहोश तक हो गई।  
  • शहर में ट्रैफिक जाम : जेएलएन मार्ग और आसपास के इलाकों में डेढ़ से दो घंटे तक गाड़ियों का पहिया थमा रहा।

मंदिर प्रशासन और पुलिस के छूटे पसीने  

अचानक उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित करने में जयपुर पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति हाथ से निकलती देख मंदिर प्रबंधन ने लाउडस्पीकर से बार-बार लाउड अनाउंसमेंट करवाया।  

मंदिर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

बप्पा को सिंजारे पर मेहंदी चढ़ाना और भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटना दो शताब्दियों (200 साल) पुरानी धार्मिक परंपरा है। यह केवल एक पावन प्रसाद है। 6 महीने या 1 साल में शादी हो जाने का दावा मात्र सोशल मीडिया की अफवाह है। कृपया किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़  

घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इंटरनेट यूजर्स ने लिखा कि देश में बेरोजगारी के साथ-साथ 'सिंगलहुड' भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। वहीं कुछ लोगों ने सलाह दी कि रील की अफवाहों पर यकीन करने के बजाय लोग अपनी काबिलियत पर ध्यान दें।
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