सम्बंधित जानकारी
- UP के शिकोहाबाद में पुलिस से मुठभेड़, 2 इनामी बदमाश ढेर, SOG के 2 जवान घायल
- UP Bahraich Crocodile Attack : बहराइच में दर्दनाक हादसा, घाघरा नदी किनारे गए 12 साल के बच्चे को मगरमच्छ खींच ले गया, घंटों बाद मिला शव
- एक और खौफनाक कांड! पत्नी ने लाइव लोकेशन शेयर कर प्रेमी से करवाया पति का कत्ल
- पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत
- जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचीं डॉ. तजीन फातिमा, 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण आदेश के बीच तेज हुई हलचल
मेरठ में 'सांप से मौत' का सनसनीखेज खुलासा! पत्नी ने प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश, नींद की गोलियां देकर चादर में छोड़ा जहरीला सांप
हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में सांप के डसने से हुई एक युवक की मौत का मामला सामने आया था, पुलिस जांच में सर्पदंश से हुई मौत 24 घंटे के अंदर चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई। जिस घटना को पहले सामान्य दुर्घटना माना जा रहा था, पुलिस जांच में वह कथित तौर पर एक सुनियोजित हत्या निकली। यह हत्या किसी और ने नही बल्कि मृतक की पत्नी, उसके कथित प्रेमी ने की है। पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि पत्नी ने पति को पहले नींद की गोलियों का ओवरडोज दी और फिर जहरीला सांप उसकी चादर में छोड़कर उसे डसवाया गया। ALSO READ: एक और खौफनाक कांड! पत्नी ने लाइव लोकेशन शेयर कर प्रेमी से करवाया पति का कत्ल
सर्पदंश की कहानी में झोल
मृतक 35 वर्षीय अतुल पंवार अपनी पत्नी दामिनी के साथ हस्तिनापुर के रामलीला मैदान के पास कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल संचालित करते थे। दोनों ने वर्ष 2019 में प्रेम विवाह किया था और हंसी-खुशी के साथ स्कूल परिसर में ही रह रहें थे। शुक्रवार सुबह दामिनी ने पति को सांप काटने की सूचना परिवार को दी। आनन-फानन में अतुल को सीएचसी हस्तिनापुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिस्तर में सांप मिलने से इसे हादसा माना जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया तो सर्पदंश की कहानी में झोल नजर आया।
पूछताछ में हत्या की साजिश का खुलासा
जब परिजनों ने मौत पर संदेह जताया तो पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि सांप का व्यवहार शर्मीला होता है, इसलिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वाट टीम देहात और थाना हस्तिनापुर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की। एस एस पी अविनाश पांडे के मुताबिक अतुल की पत्नी दामिनी के मोबाइल की जांच- पड़ताल की तो उनके स्कूल के ड्राइवर तुषार उर्फ निक्की से लगातार संपर्क होने की जानकारी मिली। पूछताछ में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने और अतुल की हत्या की साजिश रचने का खुलासा हुआ। ALSO READ: UP Bahraich Crocodile Attack : बहराइच में दर्दनाक हादसा, घाघरा नदी किनारे गए 12 साल के बच्चे को मगरमच्छ खींच ले गया, घंटों बाद मिला शव
दूध में नींद की गोलियों की अधिक मात्रा दी गई
पुलिस का दावा है कि घटना वाली रात अतुल को दूध में नींद की गोलियों की अधिक मात्रा दी गई। सोनू और उदय नाम के सपेरे से जहरीला सांप खरीदा गया और उसे अतुल की चादर में छोड़ दिया गया। सांप के डसने से उसकी मौत हो गई। दामिनी पटकथा के मुताबिक शुक्रवार की सुबह अतुल को जगाने का प्रयास किया और जब वह उठा नही तो चादर हटाई, जिसके बाद सांप के काटने का शोर मचा दिया।
20 लाख के बीमे पर थी नजर
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अतुल स्कूल खोलने से पहले एक प्रकाशन कंपनी में नौकरी करता था, उसके नाम करीब 20 लाख रुपये का बीमा था। बीमे की राशि हड़पने के लिए दामिनी ने प्रेमी तुषार के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। पुलिस के अनुसार, बीमा राशि में से पांच लाख रुपये साजिश में शामिल दो सहयोगियों को देने की बात तय हुई थी।
20 दिन पहले भी हुई थी अतुल को मारने की कोशिशपुलिस ने यह भी दावा किया कि करीब 20 दिन पहले अतुल को कार से टक्कर मारकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन हेलमेट पहने होने के कारण वह बच गया। उस समय वह घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता था लेकिन दामिनी ने उसे रोक दिया। पुलिस ने इस मामले में दामिनी, तुषार उर्फ निक्की, सोनू और उदय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के न्यायालय में पेश किया जायेगा।
400 साल पुरानी, 3000 किलो वजनी ऐतिहासिक तोप नरवर किले से चोरी, अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह पर शक
मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे नरवर किले से करीब 400 साल पुरानी एक ऐतिहासिक तोप चोरी हो गई है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद प्रशासन और पुरातत्व विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
रामलला के दरबार में महाप्रायश्चित, चढ़ावा चोरी के पाप से मुक्ति के लिए 10 दिवसीय क्षमा-याचना अनुष्ठान
Ram Mandir Ayodhya Atonement Ritual: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामधन (दान और चढ़ावा) गबन का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस महापाप का पूर्ण रूप से खुलासा होना अभी बाकी है। चोरी कितनी बड़ी है, क्या-क्या गायब हुआ है और इस घिनौने कृत्य में कौन-कौन से सफेदपोश शामिल हैं इन तमाम कड़ियों को जोड़ने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं।
Balochistan Attack : बलूचिस्तान में सुरक्षा काफिले पर घात लगाकर हमला, 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा, BLA ने ली जिम्मेदारी
पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले पर हुए बड़े हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। यह दावा बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट में किया गया है। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, पाकिस्तान सेना ने हमले की पुष्टि तो की है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर हताहतों की संख्या जारी नहीं की है।
राहुल गांधी के 'धुरंधर' पवन खेड़ा पहुंचे सोनम वांगचुक से मिलने, मोदी सरकार पर साधा निशाना
Pawan Khera meets Sonam Wangchuk: कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वांगचुक का हालचाल जाना और अन्य प्रदर्शनकारियों से भी मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि नीट पेपर लीक को लेकर वांगचुक करीब 20 दिन से अनशन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है।
एक और खौफनाक कांड! पत्नी ने लाइव लोकेशन शेयर कर प्रेमी से करवाया पति का कत्ल
Chittoor Husband Murder Case: अभी पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी, जहां उसकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने होने वाले पति को मौत की खाई में धकेल दिया था। ठीक वैसा ही दिल दहला देने वाला एक और मामला आंध्र प्रदेश के चित्तूर से सामने आया है। यहां एक पत्नी ने बेवफाई की सारी हदें पार करते हुए, अपनी मासूम बेटी की आंखों के सामने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करवा दी।
Top News 18 July: सोनम वांगचुक के अनशन पर एक्शन, अंतरिक्ष में PM मोदी का 'वंदे मातरम' पोस्टकार्ड
Top News 18 July : दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया। ईरान पर अमेरिका के हमले जारी। वंदे मातरम लिखा पोस्टकार्ड अंतरिक्ष में भेजेगा भारत। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं। लॉर्ड्स में रविवार को रोहित शर्मा का आखिरी वनडे नहीं। 18 जुलाई की खास खबरें :
बांग्लादेशी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है?
LIVE: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती, जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाया, क्या बोली दिल्ली पुलिस?
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।