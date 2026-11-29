मेरठ में दहेज में थार की मांग को लेकर शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया। ◆ दूल्हे पक्ष की ओर से दहेज में थार गाड़ी की मांग किए जाने की बात सामने आई है। ◆ लड़की पक्ष ने असली थार की जगह दूल्हे वालों को खिलौना थार थमा दी। ◆ लड़की के पिता ने कहा, 'तुम्हें इंसान की जरूरत नहीं, कार चाहिए थी। ये लो थार, इसे चलाना।' ◆ इसके बाद लड़की पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। #meerut #uttarpradesh #thar #bribery #trending #trendingnow #trendingreels #trendingvideo — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) November 29, 2026

उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी से ठीक पहले दूल्हे की थार गाड़ी की मांग ने पूरे विवाह समारोह का माहौल बदल दिया। दूल्हे ने ऐन वक्त पर थार की मांग रख दी। इससे नाराज दुल्हन पक्ष ने उसे प्लास्टिक की खिलौना थार थमा दी और शादी तोड़ने का फैसला कर लिया।