दूल्हे ने शादी से ठीक पहले मांगी थार, दुल्हन पक्ष ने थमाई खिलौना गाड़ी और टूट गया रिश्ता
उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी से ठीक पहले दूल्हे की थार गाड़ी की मांग ने पूरे विवाह समारोह का माहौल बदल दिया। दूल्हे ने ऐन वक्त पर थार की मांग रख दी। इससे नाराज दुल्हन पक्ष ने उसे प्लास्टिक की खिलौना थार थमा दी और शादी तोड़ने का फैसला कर लिया।
मेरठ में दहेज में थार की मांग को लेकर शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया। ◆ दूल्हे पक्ष की ओर से दहेज में थार गाड़ी की मांग किए जाने की बात सामने आई है। ◆ लड़की पक्ष ने असली थार की जगह दूल्हे वालों को खिलौना थार थमा दी। ◆ लड़की के पिता ने कहा, 'तुम्हें इंसान की जरूरत नहीं, कार चाहिए थी। ये लो थार, इसे चलाना।' ◆ इसके बाद लड़की पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। #meerut #uttarpradesh #thar #bribery #trending #trendingnow #trendingreels #trendingvideo— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) November 29, 2026
इस घटना की चर्चा इलाके में हो रही है। शादी से पहले दूल्हे की ओर से अचानक की गई मांग और दुल्हन पक्ष के इस जवाब ने मामले को खासा सुर्खियों में ला दिया है।