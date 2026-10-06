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Written By हिमा अग्रवाल हिमा अग्रवाल
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मेरठ , Tuesday, 6 October 2026 (13:18 IST)

मेरठ में खाकी का काला खेल: हिस्ट्रीशीटर संग दो सिपाही गिरफ्तार

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Written By: हिमा अग्रवाल
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (13:23 IST)
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मेरठ में नकली करेंसी के साथ ठगी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है, हैरत की बात यह है कि इस खेल में दो पुलिसकर्मी भी शामिल मिले है।  भावनपुर थाना पुलिस ने लूट की एक घटना का खुलासा करते हुए हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ पिस्टल समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह आरोपी तीन गुना रकम का झांसा देकर व्यापारियों को ठगी करते और इन सबमें दो पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी उजागर हुई है। पुलिस ने मौके से नकली नोटों की 37 गड्डियां और 25 हजार रुपये बरामद किये है। वहीं भावनपुर थाने में तैनात दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। 
 
एसपी देहात अभिजीत कुमार के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में साजिद उर्फ पिस्टल, फैजान और अभिषेक को नकली नोट की आड़ में लोगों को ठगी का निशाना बनाते हुए पकड़ा था, इन नकली नोटों के सौदागर से पूछताछ में पता चला कि इनके अलावा भावनपुर थाने में तैनात सिपाही आशीष कुमार और प्रश्नचित्त आनंद शामिल हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों सिपाहियों की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।
 

50 हजार की लूट से खुला पूरा मामला

मामले की शुरुआत 5 अक्टूबर को भावनपुर क्षेत्र के ज्ञानपुर गांव के जंगल में हुई 50 हजार रुपये की लूट से हुई। पुलिस के मुताबिक मवाना क्षेत्र के जयसिंहपुर निवासी इरशाद के साथ ट्यूबवेल के पास तीन युवकों ने मोटरसाइकिल रोककर 50 हजार रुपये लूट लिए थे। शिकायत पर भावनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।
 
जांच के दौरान पुलिस ने साजिद उर्फ पिस्टल, फैजान और अभिषेक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिसकर्मियों की कथित भूमिका सामने आने के बाद दोनों सिपाहियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
 

नकली नोटों की गड्डियों से ठगी का खेल

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 500, 200 और 100 रुपये के नोटों की 33 गड्डियां बरामद हुई हैं। इन गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगाए गए थे, जबकि बीच में कागज की कटिंग भरी गई थी। आरोप है कि इन गड्डियों का इस्तेमाल लोगों को अधिक रकम देने या रकम को कई गुना करने का झांसा देकर ठगी करने में किया जाता था।
 
पुलिस का कहनि है कि गिरोह लोगों को तीन गुना रकम देने का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। असली नोटों की झलक दिखाकर भरोसा कायम किया जाता और इसके बाद कागज से भरी गड्डियां थमा दी जाती थीं।
 

लूट की रकम, तमंचा और बाइक भी बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से 25 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
 
बरामदगी में नकली नोटों की गड्डियां मिलने के बाद पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि गिरोह ने इससे पहले कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
 

हिस्ट्रीशीटर है साजिद

पुलिस के मुताबिक गिरोह का मुख्य आरोपी साजिद उर्फ पिस्टल पहले से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसके खिलाफ भावनपुर थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आयुध अधिनियम, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में मामले शामिल हैं। फैजान के खिलाफ भी पूर्व में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
 

अब पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर पहलू भावनपुर थाने में तैनात दो सिपाहियों की गिरफ्तारी है। पुलिस के अनुसार दोनों पर आरोपियों को सहयोग देने का आरोप है। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि दोनों सिपाहियों की कथित भूमिका केवल सहयोग तक सीमित थी या वे गिरोह की गतिविधियों में किसी अन्य स्तर पर भी शामिल थे।
 
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की सघनता से जांच और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
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हिमा अग्रवाल
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