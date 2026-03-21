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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , शनिवार, 21 मार्च 2026 (10:11 IST)

मालदीव में बड़ा हादसा: स्पीडबोट पलटने से रैली ड्राइवर हरि सिंह लापता, गौतम सिंघानिया घायल

Maldives Speedboat Tragedy: Rally Driver Hari Singh Missing, Gautam Singhania Injured
Maldives Speedboat Tragedy : मालदीव के वी फेलिधू तट पर हुए एक दर्दनाक हादसे में एक भयानक स्पीडबोट हादसे में मशहूर रैली ड्राइवर हरि सिंह समेत 2 लोग लापता हो गए। इस घटना में रेमंड ग्रुप के MD गौतम सिंघानिया सिंघानिया भी बुरी तरह घायल हुए हैं। मुंबई में इलाज चल रहा है।
 
इस हादसे में सिंघानिया की जान तो बच गई, लेकिन उनके साथ गए मशहूर रैली ड्राइवर हरि सिंह की तलाश जारी है। इस हादसे में बेंगलुरु के मणिक भीमसेन भारद्वाज भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
 

कैसे हुआ यह खौफनाक हादसा?

यह हादसा मालदीव के वी फेलिधू के पास शुक्रवार तड़के हुआ, जब पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीडबोट अचानक पलट गई। बताया जा रहा है कि बोट पर कुल 7 लोग सवार थे। इनमें ब्रिटेन और रूस की 2 महिलाएं और भारत के पांच पुरुष शामिल थे।
 

कैसी है गौतम सिंघानिया की तबियत?

गौतम सिंघानिया को इस हादसे के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्हें एयर लिफ्ट कर मुंबई लाया गया है। उन्हें मामूली चोटें आई हैं और फिलहाल मुंबई में उनका इलाज चल रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta
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