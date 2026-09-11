उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है मां चंडिका धुरा मंदिर, कहा जाता है न्याय की देवी

चंडिका धुरा मंदिर में दूरदराज से भक्त मनोकामना लेकर देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मां चंडिका अपने भक्तों को न्याय का आशीर्वाद देती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहां विशेष मेलों और अनुष्ठानों का आयोजन होता है।





पिथौरागढ़ स्थित माँ चंडिका धुरा मंदिर देवी महाकाली को समर्पित आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण यह पावन स्थल अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है।



पिथौरागढ़ आगमन पर इस पावन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। pic.twitter.com/o51KkjYAg4 — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 11, 2026

महानंदा देवी की बहन हैं मां चंडिका

मान्यता के अनुसार, स्थान छोड़ने के बाद मां चंडिका रामगंगा नदी में बहते हुए उस जगह पहुंचीं, जहां आज चंडिका घाट मंदिर स्थित है। उस समय गांव के लोगों ने नदी से देवी की मूर्ति को बाहर निकाला और उसे एक साफ स्थान पर रख दिया। तब से ही यह मंदिर इसी स्थान पर है।