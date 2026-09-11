उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है मां चंडिका धुरा मंदिर, कहा जाता है न्याय की देवी
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में स्थापित है मां चंडिका धुरा मंदिर है। चंडिका देवी को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उन्हें न्याय की देवी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मां चंडिका के मंदिर में दर्शन की अपील की। ALSO READ: द्वाराहाट का मां दूनागिरी मंदिर: 8,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान शक्तिपीठ
चंडिका धुरा मंदिर में दूरदराज से भक्त मनोकामना लेकर देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मां चंडिका अपने भक्तों को न्याय का आशीर्वाद देती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहां विशेष मेलों और अनुष्ठानों का आयोजन होता है।
सीएम धामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, पिथौरागढ़ स्थित मां चंडिका धुरा मंदिर देवी महाकाली को समर्पित आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण यह पावन स्थल अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ आगमन पर इस पावन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ALSO READ: उत्तराखंड की गोद में बसा अद्भुत श्री सिद्ध नरसिंह मंदिर: जानिए क्यों है खास?
पिथौरागढ़ स्थित माँ चंडिका धुरा मंदिर देवी महाकाली को समर्पित आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण यह पावन स्थल अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 11, 2026
पिथौरागढ़ आगमन पर इस पावन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। pic.twitter.com/o51KkjYAg4
महानंदा देवी की बहन हैं मां चंडिका
कहा जाता है कि करीब 400 वर्ष पहले मां चंडिका का मंदिर बुंगाछीना के हरदेव में हुआ करता था। उसी क्षेत्र में मां महानंदा देवी का मंदिर भी है। धार्मिक कथा के अनुसार, मां चंडिका और मां महानंदा बहनें है। चंडिका की मांसाहार प्रवृत्ति के कारण मां नंदा ने उन्हें वह स्थान छोड़ने का आदेश दिया था। ALSO READ: बिना बीज के खिलते हैं रहस्यमयी फूल, जानिए हनोल के महासू देवता मंदिर की खास बातें
मान्यता के अनुसार, स्थान छोड़ने के बाद मां चंडिका रामगंगा नदी में बहते हुए उस जगह पहुंचीं, जहां आज चंडिका घाट मंदिर स्थित है। उस समय गांव के लोगों ने नदी से देवी की मूर्ति को बाहर निकाला और उसे एक साफ स्थान पर रख दिया। तब से ही यह मंदिर इसी स्थान पर है।