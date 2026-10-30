लखनऊ एयरपोर्ट पर बढ़ी सख्ती, दोहरी पहचान के संदिग्ध दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया नेपाली नागरिक

Lucknow Airport Security: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (अमौसी) पर बुधवार को आव्रजन (इमिग्रेशन) और सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध नेपाली नागरिक को हिरासत में लिया है। यात्री के पास मिले पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्रों में नाम और पते को लेकर भारी भिन्नता पाई गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सरोजनी नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया है।

​दुबई से आया था आरोपी, दोहरे नाम-पते का खुलासा

​पुलिस जांच के अनुसार, यात्री दुबई से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX-226 से लखनऊ पहुंचा था। एयरपोर्ट पर आव्रजन जांच के दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसे रोककर पूछताछ की गई।

​दस्तावेजों की गहन जांच में पहचान से जुड़ी गंभीर विसंगतियां सामने आईं

​नाम में भिन्नता : एक दस्तावेज में उसकी पहचान दिलीप कुमार (पुत्र नरेश कुमार) के रूप में दर्ज है, जबकि पासपोर्ट व अन्य पत्रों में उसका नाम दिनेश खड़का (पुत्र नरबहादुर खड़का) लिखा हुआ है।

एक दस्तावेज में उसकी पहचान दिलीप कुमार (पुत्र नरेश कुमार) के रूप में दर्ज है, जबकि पासपोर्ट व अन्य पत्रों में उसका नाम दिनेश खड़का (पुत्र नरबहादुर खड़का) लिखा हुआ है। ​भारत और नेपाल दोनों के पते : दस्तावेजों में एक ओर भारतीय पता सतना बरसोला, पोस्ट तिकुनिया, जिला लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) दर्ज है, तो दूसरी तरफ नेपाल का पता लम्की चूहा पालिका, जिला कैलाली (नेपाल) लिखा है।

​पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं

​सरोजनी नगर पुलिस अब आरोपी के पासपोर्ट की वैधता, भारतीय पहचान पत्रों के असली या फर्जी होने और उसके भारत में कनेक्शन की गहनता से पड़ताल कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाने के पीछे उसका मुख्य मकसद क्या था।