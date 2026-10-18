Durga Puja Pandal Stampede : माइक से पंडाल गिरने की चेतावनी के बाद मची भगदड़, 19 लोगों की मौत, 25 घायल, सामने आया घटना का वीडियो
उत्तर कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, पंडाल के गिरने का खतरा बताने वाली माइक पर की गई घोषणा से लोगों में दहशत फैल गई होगी, जिसके कारण भगदड़ मचने की आशंका है।
पुलिस ने रविवार को बताया कि इस घोषणा का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी जांच कोलकाता पुलिस कर रही है। वीडियो में माइक पर लोगों को चेतावनी देते हुए कहा जा रहा है कि पंडाल की हालत बेहद खराब है और वह गिर सकता है। घोषणा में लोगों से वहां से निकलने की अपील भी की गई थी।
Breaking: Stampede At Kolkata Durga Puja Pandal, 17 reportedly dead till now • Stampede broke out around 7:40 PM at Sarada Park (Chor Bagan) pandal amid heavy crowds and rain. • Around 35 people shifted to MCH for treatment. • Police, fire brigade and disaster management teams rushed to the spot. The pandal has been closed to visitors. https://t.co/jUaV3FBSyO— The Analyzer (News Updates ) (@Indian_Analyzer) October 17, 2026
माइक पर किसने दी पंडाल गिरने की चेतावनी?
पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि माइक पर यह घोषणा किसने की थी और इसके पीछे क्या वजह थी। जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या इस चेतावनी के कारण श्रद्धालुओं के बीच घबराहट फैली और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। पुलिस के अनुसार, घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके।
आयोजकों की लापरवाही पर उठे सवाल
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस त्रासदी के लिए कथित तौर पर आयोजकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और मामले की जांच कराने की बात कही। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि पूजा समिति की ओर से माइक पर की गई घोषणा के कारण भीड़ में धक्का-मुक्की बढ़ी होगी और भगदड़ मच गई होगी। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि पंडाल में भगदड़ किन परिस्थितियों में मची और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।