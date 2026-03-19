खंडेलवाल वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 22 मार्च को दिल्ली में

अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा, जयपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 35वें सत्र की मीटिंग का आयोजन खंडेलवाल युवा जनजागरण समिति, दिल्ली की और से रविवार 22 मार्च को मिलन अपार्टमेंट डिस्ट्रिक पार्क के पास, पीतमपुरा दिल्ली में किया जा रहा है। मीटिंग मे लोकसभा सांसद एवं महासचिव व संस्थापक CAIT प्रवीण खंडेलवाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।
इसके साथ ही अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के अध्यक्ष रमेश चन्द्र गुप्ता (तूंगावाले), महासभा के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार कट्टा, महासभा के प्रधानमंत्री चंद्र प्रकाश खंडेलवाल, कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल एडवोकेट मथुरा, कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारीलाल खंडेलवाल (डीग), जयपुर महासभा के कार्यालय मंत्री रामकिशोर खुटेटा, महासभा के पूर्व प्रधानमंत्री राकेश रावत दिल्ली, पूर्व प्रधानमंत्री नरेश खंडेलवाल मंडी गोविंदगढ़, महासभा पत्रिका के मुख्य संपादक राम निरंजन खुटेटा भी मौजूद रहेगे।
महासभा के अध्यक्ष रमेश चन्द्र गुप्ता ने बताया कि मीटिंग में समाज के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर महतवपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी प्रोफेसर रमेश कुमार रावत ने बताया कि इस अवसर पर महासभा के संरक्षक व न्याय समिति सदस्य राजेश आमेरिया, महासभा उपाध्यक्ष एवं युवा समिति महा मंत्री अजय खंडेलवाल, महासभा संरक्षक युवा समिति सहमंत्रि मनोज खंडेलवाल, महासभा संरक्षक युवा समिति कोषाध्यक्ष राजू झालानी, आजीवन संरक्षक महासभा व खंडेला धाम महेंद्र कायाथवाल, आजीवन संरक्षक खंडेला धाम घनश्याम बटवाड़ा, आजीवन संरक्षक खंडेला धाम राजेंद्र कुमार खंडेलवाल, आजीवन संरक्षक महासभा व खंडेला धाम चंद्र मोहन झालानी, आजीवन संरक्षक महासभा महेश खंडेलवाल, आजीवन ट्रस्टी खंडेला धाम संजय खंडेलवाल, आजीवन ट्रस्टी खंडेला धाम अनूप खंडेलवाल भी अतिथि के रूप में शिरकत करेगे।
इस अवसर पर मंच संचालन रविकांत वैध, अजय ठाकुरिया, नरेश रावत, आश्वी खंडेलवाल करेगे! आगंतुकों का स्वागत हरीश अटोलिया, गिरिराज प्रसाद रावत, सुरेश झालानी, राकेश सोखिया, नितिन खारवाल करेगे! उमाशंकर भूखमारिया, संजय मणिकबोहरा, गिरिराज प्रसाद रावत, पी सी गुप्ता, सुरेश घीया, राजेश अमेरिया, गोपाल खंडेलवाल, राजकुमार खुटेटा, महेश बाजरगान, विनोद, राजीव खंडेलवाल, शशांक खंडेलवाल, लक्ष्मी नारायण भूखमारिया, संदीप, मनोज खुटेटा, मुकेश कट्टा, सुशील बडाया, अमित माली क्रमश आवास, हॉल, रजिस्ट्रेशन, भोजन से संबंधित सभी कार्य करेगे।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खंडेलवाल समाज उत्तरी दिल्ली, पीतमपुरा, खंडेलवाल वेश्य संघ, आनंद पर्वत, खंडेलवाल वेश्य समाज, वेस्ट दिल्ली, खंडेलवाल वेश्य समाज, रोहीनी, खंडेलवाल वेश्य संगठन सभा, करोल बाग, खंडेलवाल वेश्य समाज, पूर्वी दिल्ली, आनंद विहार, खंडेलवाल समाज, सुल्तान पुरी, खंडेलवाल वेश्य समाज द्वारका उपनगर, महावीर एनक्लेव, खंडेलवाल समाज वेल्फेयर एसोसिएशन, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, खंडेलवाल वेश्य सेवा सदन ट्रस्ट, पहाड़गंज, खंडेलवाल हैप्पी क्लब, उत्तम नगर, खंडेलवाल चेतना मंच दिलशाद गार्डन, खंडेलवाल मित्र मंडल वेस्ट देल्ही, खयाला, खंडेलवाल वेश्य समाज, पालम द्वारका पालम, खंडेलवाल वेश्य समाज एसोशिएशन, गुरुग्राम, खंडेलवाल समाज विकास ट्रस्ट, न्यू रोहतक रोड एवं सुमरुधरा मंच दिल्ली सहयोगी संस्थानों के रूप मे कार्य कर रही है।
मीटिंग मे अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छतीसगढ़, झारखंड, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सहित अनेक प्रदेश एवं कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, रतलाम, मुंबई, राजनंद गाव, सहित देश के अनेक प्रमुख शहरों से अनेक पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, आजीवन सदस्य भाग लेंगे।