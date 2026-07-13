कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत, 2 बॉर्डगार्ड और 3 कर्मचारियों को भी जमानत

गौरतलब है कि खान सर की जमानत याचिका पर कोर्ट में पहले ही सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट की ओर से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। 10 जुलाई को जज की अनुपस्थिति के कारण 13 जुलाई के लिए सुनवाई टल गई थी। आज कोर्ट की ओर से खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्डों के लिए राहत भरा फैसला आया।

क्या है कोचिंग विवाद का मामला?

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पुलिस पुछताछ में दोनों बॉडीगार्ड ने स्वीकार किया था कि खान सर के कहने पर ही उन लोगों ने गोली चलाई थी। खान सर के बॉडीगार्ड जेल भेजे गए। ज्ञान बिंदू कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को भी जेल जाना पड़ा। रौशन आनंद जब जेल में थे तो उनके भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।