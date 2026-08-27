केरल में ओणम पर शराब बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड, 8 दिनों में 771 करोड़ रुपए की बिक्री

केरल में ओणम के त्योहार के दौरान शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में 10 दिवसीय ओणम सीजन के पहले आठ दिनों में सरकारी शराब बिक्री कंपनी केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन (Bevco) के आउटलेट्स से करीब 771.29 करोड़ रुपए की शराब बिकी।

आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 25 अगस्त तक ओणम सीजन के शुरुआती आठ दिनों में राज्यभर के Bevco आउटलेट्स पर 771.29 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 694.96 करोड़ रुपए था। यानी इस साल शुरुआती आठ दिनों में शराब बिक्री में करीब 76.33 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

उथ्राडम पर 126 करोड़ रुपए की शराब बिकी

ओणम के मुख्य त्योहार थिरुवोनम से एक दिन पहले 25 अगस्त को उथ्राडम दिवस के मौके पर Bevco आउटलेट्स से 126.31 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। हालांकि, यह आंकड़ा पिछले साल के उथ्राडम दिवस की तुलना में कम रहा। 2025 में इसी दिन 137.64 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हुई थी।

इस साल 826 करोड़ का आंकड़ा पार होने की उम्मीद

अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2025 में ओणम सीजन के दौरान Bevco ने कुल 826.38 करोड़ रुपए की शराब बिक्री दर्ज की थी। इस साल शुरुआती आठ दिनों की बिक्री को देखते हुए अधिकारियों को उम्मीद है कि ओणम सीजन में पिछले साल का आंकड़ा पार हो सकता है।

केरल सरकार की कंपनी है Bevco

Kerala State Beverages Corporation (Bevco) पूरी तरह केरल सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। राज्य सरकार ने इसे इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL), बीयर, वाइन, फॉरेन मेड फॉरेन लिकर (FMFL) और फॉरेन मेड वाइन (FMW) की खरीद, बिक्री और वितरण की जिम्मेदारी दी है। ओणम के दौरान राज्य में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और उत्सव के लिए बाहर निकलते हैं। इसी वजह से त्योहार के सीजन में शराब की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है।