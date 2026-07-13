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मास्क पहनकर आम यात्री बने मंत्री, कंडक्टर ने छुट्टे न होने पर उतारा; ड्राइवर-कंडक्टर सस्पेंड
कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने मास्क पहनकर बेंगलुरु की 10 BMTC बसों में औचक निरीक्षण किया। एक बस में कंडक्टर ने छुट्टे पैसे न होने पर उन्हें उतरने को कहा। शिकायत सही मिलने पर संबंधित ड्राइवर और कंडक्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ALSO READ: TMC पर लड़ाई हुई तेज, ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा दावा, बोले- हम हैं असली टीएमसी, कोर्ट का दिखाया आदेश
बीएमटीसी बसों में आम लोग रोज जिस नरक को झेलते हैं, उसे खुद राज्य के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने अपनी आंखों से देखा। मंत्री जी कोई गाड़ियों के काफिले या सुरक्षाकर्मियों के साथ नहीं निकले थे। वे चेहरे पर मास्क लगाकर, आम सवारी बनकर चुपचाप एक के बाद एक 10 बसों में चढ़ गए।
मंत्री जब नागाशेट्टीहल्ली जाने वाली एक बस में सवार हुए। तो उन्होंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और कंडक्टर से 2 टिकट मांगे। इस पर कंडक्टर ने जो किया, वह बंगलूरू के बस यात्रियों की रोज की कहानी है।
Conducted a surprise field inspection by travelling on BMTC buses across Bengaluru to assess commuter experience firsthand. Ensuring safe, reliable and accountable public transport remains our highest priority.@BMTC_BENGALURU#BMTC #Bengaluru #PublicTransport #Karnataka pic.twitter.com/uyFOqsuwmd— Byrathi Suresh (@byrathi_suresh) July 12, 2026
कंडक्टर ने अपना बैग हिलाया और अकड़ कर बोला, 'छुट्टे पैसे नहीं हैं। अगर छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो बस से नीचे उतर जाओ।' कंडक्टर को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह धौंस दिखा रहा है, वही उसका सबसे बड़ा बॉस है।
रात के सन्नाटे में दो घंटे तक चले इस ड्रामें ने सरकारी दावों की हवा निकाल कर रख दी। बस में मंत्री जी के साथ ही बदसलूकी हो गई। इसके बाद विभाग में हड़कंप मचना ही था। ऑन द स्पॉट एक्शन हुआ और लापरवाह कर्मचारियों पर गाज गिर गई।
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TMC पर लड़ाई हुई तेज, ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा दावा, बोले- हम हैं असली टीएमसी, कोर्ट का दिखाया आदेश
West Bengal Politics News : बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी वर्चस्व की लड़ाई के बीच ऋतब्रत बनर्जी गुट को बड़ी कानूनी राहत मिली है। खबरों के अनुसार, अलीपुर अदालत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दायर मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि 22 जून को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद गठित समिति ही तृणमूल कांग्रेस की वैध इकाई है। फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने रविवार को दावा किया कि अदालत ने उनके गुट को ही असली तृणमूल के रूप में मान्यता दी है। ऋतब्रत ने कहा कि अदालत के आदेश की प्रति मिलते ही उसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, इन विधेयकों पर रहेगी नजर, विपक्ष भी कर रहा घेरने की तैयारी
Monsoon Session of Parliament : सरकार ने संसद का मानसून सत्र सत्र शुरू होने से पहले यानी 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खबरों के अनुसार, यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी। इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। जहां विपक्ष नीट परीक्षा लीक और दलों को तोड़ने के मुद्दों को उठा सकता है। वहीं सरकार अपने अहम विधेयक पास कराने की कोशिश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा।
चीन के मिसाइल परीक्षण से किन देशों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी
इसी महीने चीनी नौसेना ने दक्षिण प्रशांत महासागर में एक मिसाइल का परीक्षण किया। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक परमाणु पनडुब्बी ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मिसाइल दागी, जिसमें नकली हथियार (डमी वॉरहेड) लगा हुआ था। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों ने इस परीक्षण की तुरंत कड़ी आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि चीन का यह परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति को अस्थिर करने वाला है। जापान ने चीन से अपने कदमों पर फिर से विचार करने के लिए कहा।
चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर तैरने लगे सैकड़ों सांप, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
China flood news : चीन के ग्वांग्शी प्रांत में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। चीन के कई इलाकों में हो रही भीषण बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच सांपों को लेकर भी दहशत फैल गई। दरअसल एक बांध टूटने से पानी के तेज प्रवाह में एक फार्म से करीब 900 सांपों का झुंड बाहर निकलकर भागने लगा। इन भागते सांपों का रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ग्रामीणों को आगाह किया कि अगर उन्हें अपने घरों में कोई सांप मिले तो वे उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें।
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योगी सरकार ने जनसहभागिता से रचा नया इतिहास, 1 दिन में रोपे 35.27 करोड़ से अधिक पौधे
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने रविवार को नया इतिहास रच दिया। 'एक पेड़ मां के नाम' थीम के अंतर्गत वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 में पूरे प्रदेश में शाम छह बजकर 12 मिनट तक एक दिन (12 जुलाई, रविवार) में 35,27,89,926 पौधारोपण हुए। यह सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य 35 करोड़ से 27.89 लाख से अधिक है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।