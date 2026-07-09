झारखंड में होगा 1.35 लाख करोड़ का निवेश, 20 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

Jharkhand News : झारखंड सरकार ने आज नई दिल्ली स्थित ताज होटल में देश की प्रसिद्ध दर्जनभर कंपनियों के साथ 1.35 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खनन और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ये करार महत्वपूर्ण होंगे। इसके लिए संबंधित विभागों के सचिव और मंत्री भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उससे 20 हजार से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने की तैयारी में है। प्रमुख कंपनियों में जिंदल की तीन (जिंदल स्टील, जिंदल न्यूक्लियर पावर और जिंदल रिन्यूएबल) कंपनियों के साथ अलग-अलग करार होगा।





झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उससे 20 हजार से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने की तैयारी में है। प्रमुख कंपनियों में जिंदल की तीन (जिंदल स्टील, जिंदल न्यूक्लियर पावर और जिंदल रिन्यूएबल) कंपनियों के साथ अलग-अलग करार होगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रूंगटा माइंस के साथ-साथ रूंगटा संस के साथ भी करार होगा।







ALSO READ: झारखंड CM हेमंत सोरेन ने भरा SIR फॉर्म, लोगों से की अपील यह सब्सिडी 2 किस्तों में (पहले वर्ष के संचालन में 50 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में शेष 50 प्रतिशत) दी जाएगी।ऑनलाइन आवेदन से लेकर विवाद निपटारे तक की सुविधा मिलेगी। इस पहल से झारखंड खुद को पूर्वी भारत के अग्रणी टेक्सटाइल, अपैरल और फुटवियर हब के रूप में स्थापित कर सकेगा। यह नीति 2016-2021 की टेक्सटाइल, अपैरल और फुटवियर नीति की अगली कड़ी है।

2 दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम में गूगल के पब्लिक रिलेशन हेड राजेश रंजन ने मंच से कहा कि वह भी झारखंड की माटी से आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड के पलामू से आता हूं। उनके इस वक्तव्य पर पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। उन्होंने कहा कि गूगल झारखंड का पूरा साथ देगा और राज्य के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा।