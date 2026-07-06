झारखंड सरकार ने जारी किया टेक्सटाइल और फुटवियर नीति-2026 का ड्राफ्ट, जनता से मांगे सुझाव

झारखंड सरकार ने वस्त्र, परिधान एवं फुटवियर नीति 2026 के ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इस संबंध में आम लोगों से राय मांगी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 और 9 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में राज्य का डिजिटल रोडमैप प्रस्तुत करेंगे।

उद्योग निदेशालय ने झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति 2026 तथा झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (JIIPP) 2026 के ड्राफ्ट जारी कर दिए हैं। इन नीतियों पर सरकार ने हितधारकों, उद्योग विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। सरकार का उद्देश्य इन नीतियों को आधुनिक औद्योगिक मानकों के अनुरूप बनाते हुए राज्य में घरेलू और वैश्विक निवेश आकर्षित करना है।

झारखंड सीएमओ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, झारखंड वस्त्र, परिधान एवं फुटवियर नीति-2026 (प्रारूप) अब सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दी गई है।

The Draft Jharkhand Textile, Apparel & Footwear Policy, 2026 is now open for public consultation.



We invite all stakeholders to share their suggestions and feedback as we work to build a vibrant textile-based economy and create new opportunities in Jharkhand. @HemantSorenJMM https://t.co/Jx36x7TGDy — Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 4, 2026

हम सभी हितधारकों से आग्रह करते हैं कि वे अपने सुझाव और प्रतिक्रिया साझा करें, ताकि झारखंड में वस्त्र आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सके और नए रोजगार एवं निवेश के अवसर सृजित किए जा सकें।

ड्राफ्ट नीतियों को सार्वजनिक करना सरकार की पारदर्शी और सहभागी नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे अंतिम कैबिनेट मंजूरी से पहले विभिन्न वर्गों के सुझावों को शामिल कर नीतियों को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।