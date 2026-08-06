हेमंत सोरेन सरकार ने बनाई 4 मंत्रियों की कमेटी, छात्रों को बातचीत का न्योता

झारखंड के रांची में JPSC, JSSC CGL और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इस बीच राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों से चर्चा के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है।

झारखंड में 13 दिन से जारी आंदोलन को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने पहली बार बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। प्रशासन की टीम धरनास्थल पर पहुंची और बातचीत का प्रस्ताव रखा।इधर छात्रों ने 7 और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का एलान किया है।

इससे पहले मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मेरे युवा साथियों की चिंताएं हमारे लिए अत्यंत गंभीर विषय हैं। पेपर लीक का विषय केवल झारखंड का नहीं है, बल्कि देश के अनेक राज्यों के युवाओं के सामने यह एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। हमारी सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। संबंधित एजेंसियां दिन-रात जांच कर रही हैं और दोषियों को जेल भी भेजा रहा है। हमारा उद्देश्य केवल जांच करना नहीं, बल्कि मेरे युवा साथियों को concrete solution देना है।

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहते हैं। जिन छात्रों या अभ्यर्थियों की कोई भी मांग या सुझाव है, वे अपनी बात राज्य सरकार के समक्ष रख सकते हैं। मेरे युवा साथियों की प्रत्येक बात को पूरी गंभीरता से सुना जाएगा।