jharkhand : झारखंड में भीषण सड़क हादसा, 4 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 13 की मौत

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना रामगढ़ जिले के कुजू इलाके में रांची-पटना हाईवे पर पैंकी गांव के पास हुई। स्कॉर्पियो में कुल 13 लोग सवार थे। सभी मृतक बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजे जाएंगे। हादसे के कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।





दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोग बिहार के नालंदा जिले के निवासी थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान वह आगे चल रहे एक वाहन से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में वाहन सवार सभी लोगों की मौत हो गई।