दिल्ली में आज से 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन' का आगाज, CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगा कार्यक्रम, पेश करेंगे झारखंड का डिजिटल रोडमैप
National Stakeholders Consultation 2026 : झारखंड सरकार 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026' का आयोजन कर रही है। इस मौके पर झारखंड सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और आईटी आधारित विकास को लेकर अपनी योजनाओं की जानकारी देगी। कार्यक्रम में निवेश के लिए कई एमओयू भी होंगे। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री सोरेन मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे।
झारखंड सरकार 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026' का आयोजन कर रही है। इस मौके पर झारखंड सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और आईटी आधारित विकास को लेकर अपनी योजनाओं की जानकारी देगी। कार्यक्रम में निवेश के लिए कई एमओयू भी होंगे।
इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री सोरेन मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस समिट का उद्देश्य झारखंड की औद्योगिक क्षमता और निवेश की संभावनाओं को प्रमुख निवेशकों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है।
कार्यक्रम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आईटी पार्क को निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। करीब 100.97 एकड़ विवादमुक्त सरकारी भूमि पर प्रस्तावित यह आईटी पार्क राजधानी के कोर कैपिटल एरिया में विकसित होगा। राज्य में निवेश के लिए लगभग 10 कंपनियों के साथ एमओयू किए जाएंगे। 9 जुलाई को होने वाले सत्रों में समावेशी विकास, निवेश और पर्यटन को केंद्र में रखा जाएगा।
राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और निवेश की संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखा जाएगा। इसके बाद औद्योगिक प्रोत्साहन और नए उद्योगों की स्थापना से जुड़े मुद्दों पर स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इन समझौतों से राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी।
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पत्नी को मारने 620 किमी दूर से इंदौर लाया कोबरा, ऐसे हत्या को बताया हादसा, शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैद
पत्नी को मारने के लिए पति करीब साढे 600 किमी दूर से जहरीला कोबरा सांप लेकर आया, हत्या को सांप से डसना बताया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जांच में सामने आया कि पति ने पूरे सुनियोजित तरीके से पत्नी की हत्या को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अब शिवानी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इंदौर के चर्चित 2019 शिवानी हत्याकांड में जिला कोर्ट ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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मध्यप्रदेश भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक ओरछा में, दतिया उपचुनाव और पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन
हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने एक साल बाद बीजेपी की पहली कार्यसमिति की बैठक 18 जुलाई से ओरछा में होगी। दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय नितिन नबीन भी शामिल हो सकते है। कार्यसमिति की बैठक ओरछा में तब होने जा रही है जब ओरछा से लगे दतिया विधानसभा में उपचुनाव हो रहे है। इसके साथ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरु हो रहा है।
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Weather Update News : देशभर में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश के उत्तरी भाग से लेकर पूर्वी भाग तक मानसून का जोरदार प्रहार शुरू हो चुका है। दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर स्थिति की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।
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इंडोनेशिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रम्बानन मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी यात्रा से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए ओम नम: शिवाय भी लिखा। इस धरोहर को देखने के बाद उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की हवा में संस्कृति की खुशबू है।
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OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।