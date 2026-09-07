गुवाहाटी में खौफनाक हत्याकांड: पत्नी की बेरहमी से हत्या कर फ्रिज में छिपाया सिर

फ्लैट से आ रही थी बदबू

यह सनसनीखेज घटना गुवाहाटी के हाटीगांव पुलिस थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी और उसकी पत्नी एक अपार्टमेंट में रहते थे। स्थानीय लोगों को जब फ्लैट से अजीब सी बदबू महसूस हुई और दंपति पिछले दो दिनों से नजर नहीं आया तथा उनके फोन भी बंद मिले, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना हाटीगांव पुलिस को दी।

दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस, चीखें निकल गईं

पति ने किया सरेंडर, पुलिस जांच जारी

मृतका की पहचान 25 वर्षीय रिया तालुकदार के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति की पहचान 30 वर्षीय रामानुज गोस्वामी के रूप में की गई है। पुलिस ने शव और कटे हुए सिर को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि इस खौफनाक कृत्य के पीछे की असल वजह का पता लगाया जा सके।