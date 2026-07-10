गुरुग्राम में देर रात पुलिस एनकाउंटर, रंगदारी वसूलने पहुंचे दीपक नांगल गैंग के 4 शूटर ढेर

गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में गुरुवार रात करीब साढ़े 11 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गैंगस्टर दीपक नांगल गैंग के 4 बदमाश ढेर हो गए। गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी और 1 बदमाश घायल। बदमाश रंगदारी मांगने के लिए सुशांत लोक पहुंचे थे।

पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीमों को पुलिस कंट्रोल रूप से एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ हथियार बंद अपराधियों के होने बारे में सूचना मिली। क्राइम ब्रांच की टीमें जब सुशांत लोक एरिया में पहुंची तो अपराधियों ने एक व्यवसायी के घर पर फायरिंग कर दी गई। इस व्यवसायी को विदेश में बैठे एक इनामी गैंगस्टर से फिरौती के लिए लगातार संदेश आ रहे थे।

पुलिस ने अपराधियों को आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी लेकिन उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा और अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से जवाबी फायरिंग की गई। दोनों ओर से करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चली। गोलीबारी में सभी 5 शूटर को गोली लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां 4 बदमाशों को मृत घोषित कर दिया गया।

मुठभेड़ की सूचना पाकर गुरुग्राम के डिप्टी पुलिस कमिश्नर (क्राइम), डीसीपी (ईस्ट) भी मौके पर पहुंच गए। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।