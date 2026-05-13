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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: बेंगलुरु , बुधवार, 13 मई 2026 (21:41 IST)

गुरुदेव के 70वें जन्मोत्सव पर वैश्विक शांति का संदेश, 182 देशों के करोड़ों लोगों ने किया सामूहिक ध्यान

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar
मानव सेवा, ध्यान और वैश्विक शांति के संदेश के साथ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव पर आयोजित ‘वर्ल्ड मेडिटेट्स विद गुरुदेव फॉर ग्लोबल पीस’ कार्यक्रम में दुनिया भर से अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिली। इस विशेष आयोजन में 182 देशों के लाखों लोगों ने ऑनलाइन जुड़कर सामूहिक ध्यान किया, जबकि एक लाख से अधिक श्रद्धालु बेंगलुरु स्थित द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे।
 
इस दौरान लोगों ने विश्व शांति, सौहार्द, मानसिक स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। यह आयोजन द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे महीनेभर के समारोह का मुख्य आकर्षण भी रहा। पिछले कई सप्ताहों से शासन, उद्योग, शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियां इंटरनेशनल सेंटर पहुंचकर गुरुदेव के शांति स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और मानव सेवा में योगदान को सम्मान दे रही हैं।
 
समारोह में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री Sukanta Majumdar, नागालैंड के राज्यपाल Nand Kishore Yadav, उद्योगपति Niranjan Hiranandani, फिल्म निर्देशक Aanand L. Rai, फैशन डिजाइनर Suket Dhir, संगीतकार Tanishk Bagchi, गायिका Palak Muchhal, संगीतकार Mithoon और सितार वादक Rishab Rikhiram Sharma समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। इसके अलावा फिल्म और टीवी जगत से Aamir Khan, Shilpa Shetty, Kartik Aaryan, Allu Arjun, Mohan Babu और Arjun Rampal सहित अनेक गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे।
 
पिछले साढ़े चार दशकों में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा से मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नदी पुनर्जीवन, प्राकृतिक खेती, आपदा राहत और ट्रॉमा केयर जैसे क्षेत्रों में अनेक सेवा परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जिनसे दुनिया भर में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। Edited by : Sudhir Sharma
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