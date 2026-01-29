मेघालय में गारो समुदाय को मिली ISIS की धमकी, 2027 तक जमीन खाली करने की दी चेतावनी

Garo community in Meghalaya receives threat : मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के तुरा में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का एक पोस्टर चस्पा मिला, जिसमें गारो समुदाय को 2027 तक जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने की बात कही गई है। इस पोस्टर में अंग्रेजी भाषा में फुबारी, राजाबाला, टिकरीकिला, सेसला और गारोबाधा जैसे क्षेत्रों का जिक्र है। इस पोस्टर पर आतंकी संगठन आईएसआईएस का नाम लिखा है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।





फिलहाल प्रशासन ने आम जनता से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

