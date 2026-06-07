फिरोजपुर : पिक-अप और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 18 घायल, PM मोदी ने जताया शोक

फिरोजपुर-फाजिल्का रोड के जंगा वाला मऊर के पास शनिवार को एक पिक-अप वाहन और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। चार महिलाएं और एक नाबालिग लड़की शामिल हैं। 18 अन्य लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपए और घायल लोगों को 50,000 रुपए के राहत राशि की घोषणा की।

पीएम ने एक्स पर लिखा कि फिरोजपुर जिले, पंजाब में हुई इस दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएँ। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना।" घटना के समय 32 लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जलालाबाद से बीस अमृतसर जा रहे थे ताकि अपने रिश्तेदार की अस्थियां बीस नदी में विसर्जित कर सकें।

सैकड़ों की उम्र और गंभीर रूप से घायल लोगों को फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी डॉ. निखिल गुप्ता ने बताया कि गंभीर हालत वाले मरीजों को फरीदकोट स्थित गुरु गोबिंद सिंह सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

फिरोजपुर SSP भूपिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। 12 वर्षीय अंशप्रीत सिंह, जो हल्की चोटों के साथ बचे, ने बताया कि वह अपनी दादी पूरो बाई (62) की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे थे। "हमने सुबह 3.30 बजे यात्रा शुरू की। सब सामान्य था और हमने ईंधन भरवाने के लिए रुकाव भी किया। जैसे ही जंगा वाला मऊर पहुंचे, हादसा हो गया," उन्होंने कहा।

मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई: करनैल सिंह (50), महिंदर सिंह (55), राज कुमार (45), भुपो बाई (50), माया बाई (70), जीतो बाई (55), सुखविंदर कौर (12) – सभी जलालाबाद, फाजिल्का के निवासी; साथ ही दर्शन सिंह और विद्या बाई (65), कमले वाला, फिरोजपुर के निवासी।

राजनीतिक नेताओं सहित गुरुहरसाहई विधायक फौजा सिंह सरारी और पूर्व विधायक रामिंदर सिंह आवला और परमिंदर सिंह पिंकी ने अस्पताल जाकर घायल और शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की।

आवला ने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही मौतों के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर नियमित दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि चार लेन परियोजनाओं में देरी के कारण पिछले कुछ वर्षों में इस सड़क पर हुई दुर्घटनाओं में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। Edited by : Sudhir Sharma