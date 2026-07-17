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UP के शिकोहाबाद में पुलिस से मुठभेड़, 2 इनामी बदमाश ढेर, SOG के 2 जवान घायल
उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और 2 इनामी बदमाशों के बीच बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों अपराधी मारे गए, जबकि एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के 2 जवान गोली लगने से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार, मारे गए बदमाश इटावा में हाल ही में एक डॉक्टर से हुई लूट की वारदात में वांछित थे। दोनों पर करीब एक दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही थी।
एडीजी एसके भगत ने मीडिया को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में डॉक्टर से लूट करने वाले दोनों आरोपी गाजियाबाद से झारखंड जा रही संबलपुर एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं। सूचना मिलते ही इटावा एसओजी ने शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की घेराबंदी कर दी।
पुलिस की मौजूदगी का आभास होते ही दोनों बदमाश ट्रेन से उतरकर नीम खेरिया गांव की ओर भाग निकले। भागते समय उन्होंने एक बच्चे को बंधक बना लिया और पुलिस को चेतावनी दी कि पीछा करने पर बच्चे की हत्या कर देंगे। कुछ दूरी पर उन्होंने एक मोटरसाइकल छीनी, बच्चे को छोड़ दिया और तेजी से फरार होने का प्रयास किया।
पुलिस ने बदमाशों का पीछा जारी रखा। इस दौरान बदमाशों ने एसओजी टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गांव के एक स्कूल के पास घेर लिया। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंकित उर्फ सीपू और सुमित नामक दोनों बदमाश मारे गए।
मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली एसओजी के सिपाही डेविड चौहान के पेट और सिपाही पुष्पेंद्र के कंधे में लगी। दोनों को तत्काल फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने पुष्पेंद्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आगरा रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही फिरोजाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी आदित्य लांग्हे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आसपास के खेतों और गांवों में पुलिस द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया।
पुलिस का कहना है कि मारे गए दोनों बदमाश इटावा के चर्चित डॉक्टर लूटकांड में वांछित थे। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि अंकित उर्फ सीपू और सुमित की तलाश जारी थी। शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में दोनों का अंत हो गया।
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